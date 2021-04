Cîţu: Nu se propune nicio scădere de venituri în sectorul public

Premierul Florin Cîţu le-a mulţumit miniştrilor din USR PLUS pentru că au participat la şedinţa de guvern.

„În primul rând, vreau să le mulţumesc colegilor pentru că au venit la şedinţa de guvern şi au înţeles – după ce au spus că nu vin la şedinţa de guvern -, că e mai important să avem grijă de treburile României în acest moment< trecem printr-o pandemie, România trece printr-o perioadă dificilă şi e important ca toţi să fim aici, pentru români.” a declarat premierul Cîţu după şedinţa de guvern.

Şeful Executivului a prezentat actele normative adoptate.

„În şedinţă de guvern de astăzi, aşa cum am anunţat, au fost aprobate câteva acte normative importante, am să menţionez câteva dintre ele, dar, la început, aş vrea să demontez o informaţie falsă apărută în spaţiul public< memorandumul propus şi aprobat de Ministerul Muncii nu propune nicio reducere de venituri în sectorul bugetar, ca să fie foarte clar. Nu se propune nicio scădere de venituri în sectorul public, prin acest memorandum. Deci, trebuie demontată din start această informaţie.

Alte acte normative aprobate. Era nevoie de ordonanţă de urgenţă pentru planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia. Este un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, pentru cumpărarea certificatelor verzi. Dacă acestea nu erau cumpărate, ar fi fost probleme acolo; am găsit şi un mecanism de finanţare, a trecut şi această ordonanţă. În acelaşi timp, era foarte important să aprobăm memorandumul care stă la baza semnării celui de-al patrulea formular de comandă de vaccin împotriva COVID-19, produs de compania BioNTech-Pfizer, pentru o cantitate de 4,2 milioane de doze opţionale de vaccin. Am aprobat şi acest memorandum. Prin acest memorandum, 300.000 de doze vin mai repede în România; sunt doze care vin deja din trimestrul II al anului 2021. Şi, în acelaşi timp, am mai avut pe ordinea de zi modificările la Legea 55, proiectul de lege care merge în Parlamentul României. Este vorba de acea prevedere prin care operatorii economici care nu respectă legislaţia în vigoare – ştiţi foarte bine despre cine este vorba – pot să fie închişi, pe o perioadă scurtă la început şi, după aceea, pe o perioadă mai lungă. Este nevoie de efortul tuturor în această perioadă.” a mai spus Cîţu.

Premierul Florin Cîţu a mai anunţat că în următoarele zile România ar putea avea 1.600 de paturi în secţiile de Terapie Intensivă.

„Tot astăzi, în prima parte a zilei, am avut o întâlnire online cu toţi directorii de DSP din România. Am avut discuţia despre terapie intensivă, despre numărul paturilor din terapie intensivă, şi am spus foarte clar că da, ţinta pe termen scurt era de 1.600 de paturi> în acelaşi timp, este clar că, în perioada următoare, în următoarele două săptămâni, este nevoie de un efort suplimentar. Sunt alături de toate DSP-urile din România, le-am îndemnat să meargă, să caute, să vorbească în spitale, să vadă unde putem să găsim spaţii.” a adăugat el.