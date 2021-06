Cîţu: Nu modernizezi o ţară alocând bani către asistenţă socială

Vineri, la Piatra Neamţ, premierul Florin Cîţu a declarat că în ultima perioadă a călătorit mult în ţară, iar unele zone au fost lăsate în urmă de administraţie.

„Fac mai multe vizite în ţară pentru că în ultimii ani câteva zone din România au fost lăsate în urmă de administraţie, de guvernele trecute şi de administraţiile, care unele dintre ele, sunt şi astăzi. Am fost şi în sud, am venit şi în Moldova şi se pare că aceste zone unde am avut administraţii ale PSD aceste zone au fost lăsate în urmă în ceea ce priveşte investiţiile. Banii au venit, surprinzător, în aceste zone, dar au fost folosiţi prost aceşti bani şi tocmai acest lucru vreau să remediem. Am început prin a plăti facturile companiilor care au lucrat în aceste zone şi de fapt în toată ţara, o premieră a ultimilor 30 de ani de zile. Când am preluat guvernarea în 2019 erau facturi neplătite de şapte-opt luni de zile. Astăzi, pentru că din nou am văzut informaţii în spaţiul public neadevărate, astăzi am plătit încă facturi de 220 de milioane de lei pentru proiectele din PNDL. Deci nu se opreşte nicio finanţare. Toate aceste lucruri merg mai departe. Am anunţat că proiectele vor fi plătite în continuare. Deci nu este nici o problemă. Prioritatea acestei guvernări o reprezintă investiţiile. Am arătat când am schimbat paradigma începând cu acest buget, atunci când aloci mai multe resurse către investiţii se întorc mai mulţi bani la buget, şi nu invers. Prea mulţi ani de zile, şi această zonă este clară, şi Moldova, dar şi sudul României, banii s-au dus către asistenţă socială. Nu dezvolţi o ţară, nu modernizezi o ţară alocând bani către asistenţă socială. Din contră, îi faci prizonieri pe acei oameni în sărăcie. Soluţia liberală de a scoate România din sărăcie o reprezintă investiţiile.” a declarat premierul Florin Cîţu.