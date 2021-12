Cîţu, îngrijorat de creşterea pensiilor

În cadrul şedinţei BEX, preşedintele PNL, Florin Cîţu a atras atenţia că dacă pensiile cresc necontrolat vom ajunge foarte rapid la un deficit de 9,5% din PIB, adică la limita din PNRR.

”Amvorbit de o îngrijorare, am făcut un calcul rapid cu ceea ce am agreat noi, PNL, pachetul social, pe pensii, şi ce avem acum în buget, şi am atinge foarte rapid acea limită de 9,4% din PIB. Trebuie să fim foarte atenţi. Putem să ne uităm cum prioritizăm, acea limită în PNRR ia în calcul o reformă a sistemului de pensii”, a spus preşedintele PNL, Florin Cîţu.

Potrivit acestuia, pe liberali îi interesează ca deficitul la pensii să nu crească.

„Pe noi ne interesează şi deficitul la pensii să nu crească. Trebuie să facem totul sustenabil, astfel încât să putem plăti pensiile”, a mai spus Cîţu.

Potrivit liderului PNL, reformele care s-au făcut în ultimii doi ani ar trebui să rămână. Cîţu s-a întrebat de unde ar putea venii banii de susţinere a creşterii pensiilor.

„Mă uit că ceea ce s-a câştigat prin reformele pe care le-am făcut în aceşti doi ani să rămână. În acelaşi timp, dacă există alte viziuni, ele trebuie discutate cu Comisia Europeană, să vedem dacă ele pot fi implementate”, a mai adăugat preşedintele PNL.