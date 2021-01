Cîţu către angajaţii din Sănătate: Ieşiţi din birouri şi faceţi-vă treaba, altfel plecaţi cu toţii acasă!

Premierul Florin Cîţu a afirmat că „metehnele” sistemului de sănătate s-au văzut şi în cazul tragediei de la „Matei Balş”. El le-a transmis un mesaj dur funcţionarilor din administraţie şi sănătate.

„Metehnele sistemului de sănătate din România şi-au făcut prezenţa şi astăzi, le-am văzut prezente şi astăzi, în această tragedie. Deşi au fost alocate resurse importante acestui sector, doar anul trecut au fost alocate aproape 65 de miliarde de lei, adică 6,1% din PIB, doar o foarte mică parte din aceşti bani au fost alocaţi investiţiilor. Este momentul pentru toată lumea să înţelegem că nu putem merge aşa mai departe. Nu putem să cheltuim 90%, 95% din resurse doar pe salarii şi sporuri. Este nevoie să alocăm din ce în ce mai multe resurse pentru investiţii, pentru a evita astfel de tragedii în viitor. Pe lângă aspectul penal, există o anchetă penală. Pe lângă acest aspect, această anchetă, există şi o echipă complexă pe care am constituit-o: Corpul de control de la minister, Corpul de Control de la Ministerul Sănătăţii, care va prezenta un raport. Avem un raport preliminar, dar aştept concluziile finale şi să avem şi paşii pentru perioada următoare. S-a întâmplat anul trecut şi se pare că nu am învăţat nimic din acea experienţă. S-a întâmplat astăzi din nou. Aşa nu mai merge! Angajaţilor din administraţie, angajaţilor din Ministerul Sănătăţi, inspecţiile judeţene de sănătate, inspecţiile de control ale Ministerului Sănătăţii, le spun: ieşiţi din birouri şi faceţi-vă treaba, altfel plecaţi cu toţii acasă! Este momentul ca în România, fiecare angajat din sectorul public să-şi facă treaba pentru care este plătit. Este pretenţia pe care o am de la angajaţii din sectorul public.” a spus premierul Florin Cîţu la finalul şedinţei de guvern.