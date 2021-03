Cîţu: Campania de vaccinare trebuie să continue, bineînţeles cu monitorizarea eventualelor efecte adverse

Premierul Florin Cîţu spune că vaccinarea trebuie să continue. El a comparat acţiunile celor care contestă vaccinarea sau respectarea măsurilor de igienă cu acţiuni ale teroriştilor.

„Am văzut mai multe informaţii în spaţiul public şi eu zic că trebuie să fie foarte atenţi la ele. În primul rând, Agenţia Europeană a Medicamentului, cea care a făcut recomandarea Comisiei Europene pentru a autoriza toate tipurile de vaccin din România, menţine aceeaşi opinie: campania de vaccinare trebuie să continue cu toate tipurile de vaccin, cu monitorizarea eventualelor efecte adverse. Nu s-a schimbat nimic. În ceea ce priveşte tipul de vaccin care a fost ieri din discuţie în spaţiul public, Agenţia Europeană spune foarte clar că nu există indicii, în acest moment, care să facă vreo legătură între cele câteva cazuri şi vaccin. De aceea, campania de vaccinare trebuie să continue, bineînţeles cu monitorizarea eventualelor efecte adverse. La nivel european, sunt deja 5 milioane de persoane vaccinate cu acest tip de vaccin şi avem, bineînţeles, o ţară – Marea Britanie – care îşi vaccinează toată populaţia şi ar fi greu de crezut că un guvern ar fi atat de iresponsabil. Deci trebuie să avem încredere în experţi, cei care au autorizat, au recomandat autorizarea acestor tipuri de vaccin, că îşi vor face treaba în continuare. În acelaşi timp, şi aş vrea să fie foarte clar, eu am spus din prima zi: dacă s-ar fi putut, m-aş fi vaccinat cu oricare dintre tipurile de vaccin. M-am vaccinat cu ce a fost atunci. Dar dacă va fi o şansă în viitor, dacă trebuie să ne vaccinăm din nou, bineînţeles, mă voi vaccina cu ce va fi atunci. Deci, am încredere în experţi şi, în special, în experţii Agenţiei Europene a Medicamentului. În acelaşi timp, în România, de un an de zile, există o campanie împotriva acestor acţiuni pe care le ia Guvernul de a opri pandemia. Există o campanie împotriva portului măştii în spaţiul public, există o campanie împotriva măsurilor de distanţare şi există o campanie împotriva vaccinării. Din punctul meu de vedere, aceste acţiuni sunt similare cu acţiunea unor terorişti, pentru că a zădărnici această acţiune, această activitate a Guvernului, care are ca obiectiv îmbunătăţirea sănătăţii tuturor românilor, este o acţiune care încearcă să submineze autoritatea statului, fără date. Repet, trebuie să ne uităm întotdeauna la specialişti, de acolo ne vin informaţiile. Şi nu în ultimul rând, am văzut aseară că unele televiziuni spuneau că decizia luată în România, în ceea ce priveşte suspendarea lotului care a rămas din AstraZeneca, ar fi fost luată de mine. Nu a fost luată de mine, a fost luată de un grup de specialişti şi, ca şi dumneavoastră, şi eu aştept fundamentarea ştiinţifică a deciziei care a fost luată aseară. În continuare trebuie să înţelegeţi că încrederea – şi de asta sunt foarte supărat pe această campanie împotriva acţiunii – încrederea se câştigă foarte greu şi avem încredere în această campanie şi a funcţionat şi funcţionează foarte bine, dar dacă nu suntem atenţi, încrederea se pierde foarte uşor.

Trebuie să ne uităm la cei care au autorizat toate aceste vaccinuri şi ei ne spun astăzi că nu există indicii şi trebuie să continuăm exact cum a fost şi până acum.” a spus premierul Florin Cîţu.