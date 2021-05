Cîţu: Am propus ca evenimentele private să poată fi organizate doar cu persoanele vaccinate

Premierul Florin Cîţu a declarat că a propus Comitetului interministerial ca de la 1 iunie evenimentele private să poată fi organizate doar cu persoanele vaccinate anti-COVID-19.

„Noi am oferit companiilor în România centre de vaccinare, în companiile suport se face acest lucru. În acelaşi timp, va fi încă o propunere pe masa comitetului interministerial pe care am făcu-o ca în office space, în birouri, în companii, dacă toate persoanele sunt vaccinate să nu se mai poarte mască, de exemplu. Sunt propuneri care sunt pe masă. Deci există aceste motivaţii şi în România. Vom vedea de motivaţii financiare dacă este nevoie mai târziu, dar eu cred că suntem responsabili şi vrem să revenim la normalitate cât mai repede. Este iarăşi o propunere pe care am făcut-o pentru Comitetul interministerial pentru vineri, pentru a avea evenimente private doar cu persoane vaccinate. (…) De la 1 iunie. Avem o ţintă, trebuie să nu grăbim lucrurile, să le permitem oamenilor să se vaccineze”, a spus premierul după şedinţa de guvern.