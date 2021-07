Cîţu: Am aprobat o OUG prin care dăm posibilitatea UAT-urilor să se împrumute de la Trezorerie

OUG care reglementează posibilitatea accesării de către UAT-uri de împrumuturi de la Trezoreria statului, aprobată de guvern. Anunţul a fost făcut de prim-ministrul Florin Cîţu.

„În şedinţa de astăzi, am aprobat o ordonanţă de urgenţă pe care am anunţat-o de ceva vreme, era blocată la avizare, am deblocat-o, prin care vom da posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale să se împrumute de la Trezoreria statului. Suma este de 630 de milioane de lei. Ordonanţa reglementează posibilitatea accesării de împrumuturi la dobânzi de 1% până la 1,5%, în funcţie de perioada de rambursare contractată de până la 3 ani şi, respectiv, de până la 5 ani. Este o ordonanţă aşteptată de multe din UAT-urile din România”, a precizat Cîţu, la Palatul Victoria, la finalul şedinţei Executivului.