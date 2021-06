Cîţu a prezentat PNRR: România are nevoie de reforme

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este un program foarte important pentru România, din banii alocaţi urmând a fi finanţate cu sume mari trei sectoare importante< Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educaţia – 3,6 miliarde de euro şi Sănătatea – 2,4 miliarde de euro, a afirmat premierul Florin Cîţu. Miercuri, la Palatul Victoria, premierul, vicepremierii Dan Barna şi Kelemen Hunor şi ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghineau au prezentat PNRR. Documentul a fost postat pe site-ul MIPE.

„PNRR a fost depus la Comisia Europeană, luni şi astăzi îl prezentăm în detaliu. Este un program foarte important pentru România, ca să ştiţi foarte bine, având în vedere şi dezbaterile din spaţiul public din ultima perioadă. Acest program a fost lansat când eu eram încă ministru al Finanţelor, anul trecut. Am fost implicat în acest program din primul moment. Un program care a fost negociat de preşedintele Klaus Iohannis, anul trecut. Ştiţi foarte bine că şi întâlnirile de anul trecut au fost începute la Cotroceni, cu toţi miniştrii, ele au continuat şi anul acesta. În decursul acestui an am avut două vizite la Bruxelles, având ca temă exact PNRR, pentru a mă asigura că avem un plan bun. Detaliile: este vorba despre 29,2 miliarde de euro, bani care pot fi folosiţi pentru a construi aproximativ 450 km de autostradă, sute de şcoli şi de creşte. În special, vom construi şi vom renova zeci de spitale. Partea importantă, vom avea un spital construit cred că în 2024 şi asta este o premieră a ultimilor 30 de ani sau 32 de ani – 33 de ani, până atunci. Deci vom avea un spital construit în 2024. Aşa cum am promis, este foarte important pentru această guvernare să construiască spitale. Criza prin care am trecut anul trecut şi încă mai trecem, această pandemie, criza de sănătate, a pus presiune pe toate sistemele de sănătate din Uniunea Europeană şi a arătat foarte clar limitele sistemelor de sănătate. De aceea este foarte important pentru noi să dezvoltăm reţeaua de spitale, să o modernizăm. Sunt trei mari sectoare care primesc bani în acest program< transportul -7,6 miliarde de euro, educaţia – 3,6 miliarde de euro şi sănătatea – 2,4 miliarde de euro.” a spus Florin Cîţu.

Şeful guvernului a vorbit şi despre împrumuturi, care se vor duce doar în investiţii.

„Un alt element care a fost dezbătut în spaţiul public şi trebuie clarificat – de ce luăm şi împrumuturi prin acest PNRR. România are nevoie acută de investiţii. Am investit anul trecut sume record, continuăm să investim şi anul acesta. Aceste împrumuturi pe care le luăm prin PNRR se vor duce doar în investiţii. Aici este foarte clar. Nu pot să meargă în consum, deci aceşti bani nu vor merge în consum, vor merge doar în investiţii şi aici nu cred că există dezbatere la nivelul clasei politice sau la nivelul societăţii că împrumuturile pentru investiţii nu sunt bune. Mai mult, noi oricum ne împrumutăm pentru a investi în România – avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de spitale, avem nevoie de şcoli – iar împrumuturile pe care le luăm prin PNRR sunt la o dobândă mult, mult mai mică. Este dobânda la care se împrumută Germania, Spania, Italia etc, toate ţările din zona euro.” a mai spus Cîţu.

„România are nevoie de reforme,” a adăugat premierul. „Reforma sistemului de pensii – Vrem să avem un sistem de pensii bazat pe contributivitate şi sustenabil, lucru pe care nimeni nu îl poate nega în România şi cu care sunt de acord toţi actorii politici şi toţi românii. Şi vom face acest lucru. Reforma justiţiei – Reparăm ce au stricat alţii în ultimii ani de zile, şi acest lucru este în PNRR. Reforma companiilor de stat – O altă problemă cu care ne luptăm de ani de zile, risipa banului public, sifonarea banului public prin intermediul companiilor de stat şi acest lucru se va opri. Reforma salarizării – Un sistem de salarizare în sectorul public, unde vom lega direct şi transparent performanţa de venitul celor care lucrează acolo.” a adăugat premierul.