Circa 88% din volumul investiţional din România în 2021 a fost reprezentat de tranzacţii cu clădiri

Stocul de birouri „verzi” este semnificativ mai mare în România decât oriunde altundeva în Europa, ţinând cont că 70% dintre clădirile de birouri deţin certificări verzi şi 85% dintre spaţiile de lucru sunt la rândul lor calificate ca fiind sustenabile, potrivit unei companii de investiţii imobiliare.

Conform CBRE, 88% dintre tranzacţiile de investiţii pe segmentul clădirilor de birouri din România de anul trecut au implicat proprietăţi cu certificări de sustenabilitate iar acest lucru face ca segmentul de birouri să fie cel mai reprezentativ atunci când vine vorba de clădiri cu standarde de sustenabilitate, urmat de logistică şi retail.

„Observăm o tendinţă clară în Europa: chiriaşii sunt foarte interesaţi şi dispuşi să plătească o chirie mai mare pentru spaţii de birouri sustenabile. Procentul poate varia de la 10% la aproape 30% în oraşe precum Copenhaga, Barcelona sau Amsterdam. În România, acest procent este la mijloc, situându-se la 16,5%, dar am înregistrat şi cazuri cu procente mai mari. Avem companii care s-au relocat din clădiri mai vechi în clădiri verzi din aceeaşi zonă a Bucureştiului, plătind cu 25% în plus pentru un nou birou premium de la 11 euro/mp la 14,5 euro/mp net. Acest lucru reflectă clar o tendinţă de relocare bazată pe sustenabilitate. O serie de chiriaşi stabili au luat decizii de relocare impulsionaţi de noile obiective de sustenabilitate corporativă pe care şi le-au asumat. În acest moment vorbim despre o creştere, dar din momentul în care criteriile ESG devin o necesitate pentru chiriaşi, a fi verde s-ar putea să însemne a avea clădiri ocupate”, a declarat Luiza Moraru, head of property management CEE la CBRE, la conferinţa CEDER 2022.

Un factor cheie care determină creşterea cererii de chirii premium este retenţia angajaţilor, potrivit unui studiu realizat recent la nivel european pe teme de ESG. Acesta arată că 70% dintre mileniali, care reprezintă deja majoritatea forţei de muncă, îşi asumă atât de mult această direcţie încât spun că ar accepta un salariu mai mic pentru a lucra pentru o companie cu o viziune clară, pozitivă, în ceea ce priveşte sustenabilitatea.

De asemenea, 71% dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă doresc să lucreze după pandemie pentru companii sustenabile, iar 86% dintre angajaţi preferă să sprijine sau să lucreze pentru companiile care sunt interesate de aceleaşi probleme ca şi ei. În plus, 83% dintre investitorii chestionaţi se aşteaptă la o creştere a cererii de clădiri sustenabile din partea chiriaşilor.