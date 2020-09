Ciorba taraneasca cu carne de porc

Aveti nevoie de:

600 grame carne de porc (fleica si costita),

3 morcovi, 2 radacini de patrunjel,

1/2 telina mica,

1/2 varza dulce mica,

1 ceapa, 200 grame fasole verde,

200 grame mazare,

2-3 ardei capia,

500 grame de cartofi,

sare, piper, ulei, pasta de gulas,

1 ardei iute,

200 ml suc de rosii,

patrunjel si leustean frunze

Mod de preparare. Carnea se taie in bucati nu foarte mari, se spala bine si se pune la fiert in 3 litri de apa. Dupa ce ati luat spuma de pe ea de vreo 2-3 ori, o scurgeti si o lasati la o parte. Zarzavaturile taiate marunt se calesc in ulei pana se inabusa putin. Se adauga carnea la zarzavat si se prajeste pana ce morcovul devine putin aramiu. Se adauga zeama in care a fiert carnea, se condimenteaza si se lasa sa fiarba impreuna 30 de minute. Dupa ce carnea este aproape fiarta se adauga cartofii taiati cubulete, fasolea verde, mazarea si varza taiata fideluta. Optional se poate pune 1-2 frunze de dafin si marar verde tocat. La final se adauga ardelui iute, sucul de rosii si verdeturile taiate marunt. Se lasa sa mai dea 2-3 clocote si se ia de pe foc. Se poate servi si cu smantana sau cu putin otet.

Pofta buna!