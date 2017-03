Cioloș îl acuză pe Dragnea că își asumă meritele guvernului tehnocrat

După ce președintele PSD a lovit din nou pe tema subvențiilor pentru agricultori, spunând că „tehnocrații nici măcar nu începuseră să vorbească despre” anul trecut pe vremea aceasta, fostul premier se explică și acuză sabotaje.



”Domnul Dragnea se laudă acum cu munca guvernului tehnocrat, asa cum anul trecut ponegrea guvernul tehnocrat datorită întârzierilor cauzate de guvernul PSD. Este vorba de subvențiile fermierilor.

Anul trecut, subvențiile s-au acordat cu întârziere pentru că guvernul Ponta a luat cu întârziere decizii privind schemele de subvenționare pentru fermieri și a semnat cu întârziere contractul pentru softul necesar agenției de plăți.

Dar asta nu l-a deranjat să dea vina pe guvernul tehnocrat. Am recuperat acele întârzieri în cursul anului, grăbind finalizarea softului și în sfârșit, pentru prima dată de la aderare, am plătit în avans în decembrie o mare parte din subvenția cuvenită de fermieri pentru acest an.

Datorită finalizării cu succes a ceea ce a întârziat guvernul PSD în 2015, nu numai că s-au plătit în avans o parte din subvenții, dar la începutul acestui an, guvernul actual a putut să facă la timp plata restului subvenției (pentru că noi ne-am făcut treaba corect anul trecut, spre deosebire de cei dinaintea noastră). Acum, văd că domnul Dragnea se laudă fără scrupule cu ceea ce am lăsat noi pregatit.

Nu mă mai miră nimic însă din partea dumnealui. Important este că fermierii își primesc în sfârșit subvenția la timp.

Cred totuși, că e important ca lumea să știe cum stă treaba.”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook duminică seara.