Cioloș dă vina pe Guvernul Ponta pentru ”gaura” din buget

Dacian Cioloș dă vina pe Guvernul Victor Ponta în ceea ce privește lipsa a 10 miliarde de lei din buget.

Fostul premier Dacian Cioloş a declarat miercuri că înfiinţarea comisiei de anchetă privind bugetul este un demers populist al celor care au făcut promisiuni în campanie şi acum se întreabă cum le vor realiza, explicând faptul că deficitul a fost sub 3%, iar prognoza este cea lăsată de Victor Ponta.

„Sunt aspecte legate de tehnică bugetară, care nu sunt explicate, ci sunt speculate anumite lucruri, lăsând să se înţeleagă mesaje eronate, dar în interesul unora, care au făcut promisiuni în campania electorală şi probabil că acum îşi pun problema cum o să le realizeze şi atunci e mai simplu, decât ceea ce s-a făcut şi în cursul lui 2016, să dai vina pe tehnocraţi”, a comentat Cioloş la RFI intenţia PSD-ALDE, notează Mediafax.

În opinia sa, lansarea anchetei parlamentare „face parte din aceeaşi categorie populistă”. ”Dacă cei care au iniţiat această comisie chiar voiau să ştie cum stau lucrurile, era simplu, puteau să întrebe la Ministerul de Finanţe, unde sunt toate aceste date şi toate aceste elemente, care să ajute să înţeleagă subiectul respectiv. Sunt chestiuni legate de tehnică bugetară, nu e nici o noutate ce s-a întâmplat anul acesta în buget şi tocmai de asta eu sper că dacă chiar se vrea o analiză, ea să se facă pe ultimii zece ani, să vedem cum au stat lucrurile pe ultimii zece ani între venituri prognozate la buget şi venituri realizate, între venituri şi cheltuieli, pe anumite tipuri de venituri şi cheltuieli, pentru ca lucrurile să fie clare”, a argumentat fostul şef al Guvernului.

El a precizat că „nu se pot trece bani de pe un an pe altul, aşa cum lasă unii să se înţeleagă”.

”Deci chiar dacă ar fi fost economii anul trecut, ele nu puteau trece pe bugetul anului acesta, pentru că bugetul are o caracteristică, prin lege, e un buget anual. În al doilea rând, s-a vorbit la început şi văd că acum nu se mai dezvoltă ideea asta, cred că lucrurile s-au lămurit, de o ‘gaură’ lăsată în buget. N-avea cum să existe această gaură sau aceşti bani lipsă, fără ca asta să se traducă în deficitul bugetar. Noi am stabilit, am prognozat la început un deficit bugetar de sub 3%, 2,8% a fost ţinta noastră şi deficitul realizat a fost de 2,6%, deci nu numai că nu s-a lăsat o gaură în buget, dar chiar deficitul a fost sub cel prognozat, în condiţiile în care la sfârşitul anului, aşa cum se întâmplă în general cu bugetele, s-au făcut mai multe plăţi, inclusiv am plătit toate restanţele de restituire a TVA-ului pe anul trecut, pe care nu le-am lăsat pe bugetul anului acesta, aşa cum se mai întâmplă uneori, de la un an la altul, tocmai pentru a facilita crearea bugetului pentru anul acesta”, a explicat fostul premier.

Întrebat dacă a făcut o estimare eronată a veniturilor, Dacian Cioloş a negat, arătând că estimarea a fost preluată din ”proiectul de buget lăsat sau analizele, calculele făcute de Ministerul de Finanţe încă pe vremea Guvernului Ponta”.

”Aici nu primul-ministru decide cât estimăm noi bugetul, asta rezultă din nişte calcule, nişte analize, nişte prognoze, pe care le fac instituţii care au responsabilitatea asta în cadrul Ministerului de Finanţe sau în subordinea Ministerului de Finanţe. Au fost nişte estimări mai mari pentru fonduri europene, însă nu aveam cum să plătim mai mult pe fonduri europene decât am plătit, atâta timp cât n-au fost proiecte pregătite. Deci ca noi să fi plătit proiecte europene din buget şi apoi să recuperăm banii de la Comisia Europeană, deci să facem cheltuiala, pe de o parte, plătind facturile pe fonduri europene şi apoi să ecuperăm banii de pe cheltuiala respectivă de la CE şi să-i punem pe partea de venituri, pentru a compensa cheltuiala făcută, deci aici, vedeţi, sunt lucruri legate, veniturile cu cheltuielile, dar asta ar fi presupus ca noi să avem deja proiecte pregătite în 2014, 2015, ca ele să poată fi implementate în 2016 şi să putem face aceste plăţi. Acest lucru nu s-a întâmplat. Noi am plătit anul trecut din fonduri europene peste şapte miliarde de euro, dar nu atât cât au fost estimaţi”, a fost explicaţia lui Cioloş.

El a evitat să spună dacă va merge la audierile din comisia parlamentară de anchetă. „Eu cred că pentru comisia parlamentară de anchetă important e să aibă informaţiile de care are nevoie. Am văzut acolo o listă de întrebări, la toate acele întrebări Ministerul de Finanţe poate să răspundă, pentru că toate elementele acelea sunt publice (…). Nu sunt lucruri care au fost decise pe picior de primul-ministru, ci ele vin din anumite instituţii şi cred că instituţiile respective trebuie să dea clarificările respective. E vorba de comisiile de buget-finanţe din Parlament şi cred că cei care au avut sau au responsabilităţi pe partea de buget-finanţe pot să dea toate explicaţiile respective”, a arătat el.

Solicitat să spună mai clar dacă va merge la audierile din comisie, în cazul în care va fi invitat, fostul premier a răspuns: „Nu ştiu, o să vedem atunci, dar cum v-am spus, o să urmăresc să mă asigur că în ceea ce priveşte Guvernul pe care l-am condus, elementele de informaţii de care are nevoie comisia le va primi”.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că fostul prim-ministru Dacian Cioloş trebuie să răspundă în faţa comisiei de anchetă din Parlament referitor la „gaura” din buget, el arătând că plenul reunit al celor două Camere va adopta luni constituirea acestei comisii. ”Am decis azi în Birourile permanente reunite, iar luni avem plenul reunit la Camera Deputaţilor şi Senat şi acolo vom vota constituirea acestei comisii de anchetă şi cu temele, întrebările minimale care trebuie să fie puse tuturor celor care trebuie să răspundă. Dacă vor veni cu explicaţii serioase, foarte bine. Trebuie să aflăm de ce s-a încasat cu mai puţin de 10 miliarde”, a adăugat Dragnea.

”Este bine să o luăm încet cu aceste anchetări din partea Parlamentului”, a replicat miercuri preşedintele Klaus Iohannis, explicând faptul că ”nu a plecat nimeni cu banii acasă”.