Ciocan Petru din Certeze își caută dreptatea pentru o bucată de teren

Ciocan Petru, născut în comuna Certeze și domiciliat din anul 1965 în localitatea Gerăușa, declară că în anul când s-a mutat din satul natal, a primit moștenire de la părinți 22 de ari de teren. Pe acea suprafață și-a construit după căsătorie, împreună cu soția, o casă de 84 mp pe care i-a lăsat-o tatălui său prin acte.

După o perioadă acesta a observat că unul dintre frății săi împreună cu o soră, înstrăinează din bunurile părintești, care reprezintă moștenire comună. Văzând aceste lucruri, Ciocan Petru a deschis succesiunea, iar procesul a fost amânat, tergiversat după cum susține reclamantul.

”Între timp, frații și surorile au spus că în locul casei și al terenului pe care mi le-au înstrăinat, îmi cedează teren. Din suprafața de 96 de ari, mie mi-au fost aprobați 44 de ari de teren dintre care 22 reprezintă moștenirea lăsată de părinți și ceilalți 22 mi-au fost dați în contul casei. În anul 1999 am primit decizia, iar în anul 2000 am fost pus în posesie. După ce am fost pus în posesie Pop Irina și soțul ei Pop Ioan mi-au aruncat țărușii, au căutat să mă bată și îmi ocupă abuziv terenul”, a declarat Ciocan Petru.

Ciocan Petru aduce acuze și mai spune că între aceste persoane și judecători există relații de prietenie și interese și din această cauză nu i-au întăbulat terenul pe nume.

”Președinta Judecătoriei mi-a acceptat întăbularea, am mers și am achitat impozitul însă Pop Irina având relații, a corupt completul de judecată. La recurs i-au dat terenul ei și l-au întăbulat și pe ea. Legal era să ne cheme ca adversari, dar ca să nu ne cheme și-a întăbulat terenul. A fost cerută revizuirea dosarului, nu a fost acceptată și susțin că același teren este dat la doi oameni. Am solicitat organelor statului aprobarea articolului care arată că unde nu se pot concilia două pronunțări definitive, să se facă cercetare la fața locului”, a mai declarat Ciocan Petru.

Ciocan Petru mai spune că Pop Irina a primit aprobare pentru o nouă expertiză, cu toate că era deja făcută una, și că experții i-au întocmit o expertiză falsă.

”De atunci sunt alungat. M-au căutat prin orașul Negrești ca să mă bată, mi-au spus să nu mă apropiu de Certeze și să nu pot merge să plătesc impozitul.”

Ciocan Petru spune că va face o cerere pentru a fi primit în audiență de prim ministrul României. Ba mai mult, este dispus să își apere cauza și în fața Curții Europene a Drepturilor Omului fiindcă până acum susține că nimeni nu i-a făcut dreptate.