Cineastul britanic Laurence Dunmore a realizat un spot de 60 de secunde despre fotograful Marii Uniri de la 1918, Samoilă Mârza

Regizorul britanic Laurence Dunmore, cunoscut mai cu seamă pentru „The Libertine”, o producţie cu Johnny Depp şi John Malkovich, precum şi din industria de advertising, a realizat un spot de 60 de secunde despre fotograful care a suprins singurele clişee de la Marea Unire din 1918, Samoilă Mârza. Filmul a fost difuzat la televiziuni de Anul Nou.

În campania BRD de Anul Nou, Laurence Dunmore îşi prezintă viziunea cinematografică într-un spot bazat pe o poveste reală despre pasiune, perseverenţă şi depăşirea adversităţilor a lui Samoilă Mârza, fotograful care a realizat sigurele imagini de la Marea Unire 1918.

“Când am primit scenariul, am fost imediat intrigat şi am căutat să aflu mai multe despre eroul principal şi viaţa lui. Nu am mai fost în România, dar auzisem foarte multe lucuri pozitive despre industriile creative şi de producţie de film. Am înţeles că am în faţă ocazia unei abordări cinematografice epice datorită călătoriei uimitoare prin care ne poartă voinţa eroului de a-şi urma pasiunea, de a nu renunţa şi de a-şi duce drumul până la capăt. În orice producţie cinematografică, indiferent de lungime sau format, există elemente de storytelling care, dacă sunt bine combinate, pot transporta publicul în timp, dincolo de orice barieră de loc sau moment istoric. Pe ele am mizat pentru a transforma o poveste reală, şi epică în acelaşi timp, într-un film de 60 de secunde”, a spus Laurence Dunmore, regizorul campaniei.

Laurence Dunmore şi-a început cariera ca graphic designer, lucrând în industria muzicii şi a cinematografiei. A făcut trecerea către producţie video şi regie, reuşind să se afirme într-un timp foarte scurt.

A câştigat Leul de Argint la Cannes, în anul 2001, şi Leul de Aur, un an mai târziu. „The Libertine”, filmul de debut al regizorului britanic, i-a adus acestuia 8 nominalizări la British Independent Film Award, printre care şi cea pentru „Cel mai bun regizor”.

Fotograful Samoilă Mârza s-a născut pe 18 septembrie 1886, la Galtiu, Alba, şi a murit pe 19 decembrie 1967, la Alba Iulia. A fost cunoscut mai ales pentru realizarea singurelor clişee fotografice care surprind Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. El a reuşit să realizeze doar cinci fotografii cu aspecte de la Marea Adunare Naţională, dintre care trei cu mulţimile venite şi două cu tribunele oficiale la care a fost citit actul unirii în faţa Marelui Sfat Naţional şi a poporului de către dr. Aurel Vlad şi episcopul greco-catolic Iuliu Hossu.