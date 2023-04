Cine va conduce Spitalul Judeţean Satu Mare?

Miercuri, 29 martie, a avut loc un nou examen pentru postul de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare. Pentru că actualul manager, Adrian Marc, biolog de meserie, nu a fost acceptat, la examen s-a prezentat doar Marcela Papici, care a picat. Ea de fapt spune că a fost “picată”, deoarece a fost o comisie care a evaluat proiectul şi abilităţile manageriale.

“Am „picat” examenul de manager pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare! De fapt, „m-au picat”! Zic atât: Doamne, primesc cu bucurie tot ce e spre binele meu! Doamne, fă să fie bine pentru cei din spital: pacienti, personal, angajati!”, a postat ieri pe Facebook. Marcela Papici a primit nota 5,53 la evaluarea proiectului de management şi nota 6,64 la evaluarea abilităţilor manageriale, obţinând media 6,09. Rezultatul afişat în data de 30 martie 2023 este semnat de secretarul comisiei, Nadia Onci.

Declaraţia lui Adrian Marc

Pe de altă parte, Adrian Marc şi-a explicat poziţia faţă de acest concurs printr-o scrisoare adresată redacţiei, pe care o redăm în cele ce urmează.

“Nu am participat la concursul pentru ocuparea postului de manager din cadrul SJUSM care a avut loc la data de 29 martie 2023.

Nu a acceptat instanţa prin Hotărârea nr.113/2023. publicată în portalul aferent la data de 28 martie 2023, într-adevăr contestaţia mea introdusă în acest scop, prin care am solicitat suspendarea concursului, şi anume, că acest concurs să nu continue pe legislaţia veche, din moment ce există legislaţie nouă în domeniu, după care se desfăşoară concursurile privind recrutarea managerilor din unităţile publice sanitare cu paturi, respectiv art. 176 alin. 2 din Legea Nr. 95 /2006 astfel cum a fost modificată prin OG NR. 37/2022.

În ultimii ani am fost calificat drept incompetent, incapabil, neşcolit, numit pe criterii politice şi multe altele, în spaţiul public, multe dintre aceste mesaje având un caracter jignitor, consider eu nepotrivit, pentru tot ce înseamnă normele de respect şi bună credinţă.

Am afirmat şi în alte exprimări de opinie în spaţiul public că nu am aşteptarea, respectiv năzuinţa să ies la pensie din acest scaun.

Este o meserie grea, cu multă uzură şi vulnerabilitate permanentă, într-un mediu şi sistem profesional care este permanent supus nemulţumirilor.

Am afirmat şi susţin de asemenea că cea mai bună „carte de vizită ” pentru un manager, sunt rezultatele obţinute în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemului medical public. Restul este doar vorbărie.

Respect şi accept decizia care va fi luată de către structurile competente şi responsabile privind acest proces de evaluare.

Aş vrea să le mulţumesc deopotrivă celor care au considerat că munca mea în toţi aceşti ani nu a fost în zadar, precum şi celor care consideră contrariul sau sunt de altă părere. Le respect opinia, consider că este dreptul public al fiecărei persoane.

În speranţa că veţi da curs prezentei solicitări, cu mulţumiri, Adrian Marc.”