Cine prinde distrugătorii de coşuri stradale?

„Este revoltător faptul că de la o zi la alta, din piesajul stradal al reşedinţei de judeţ dispar anumite piese de mobilier stradal, coşuri de gunoi, şipci de pe bănci şi câte altele, spunea deunăzi Kovacs Elemer, domiciliat în Satu Mare, cititor al ziarului Informaţia Zilei. Nu-mi pot imagina ce gândesc persoanele sau persoana care se apucă să distrugă bunuri cumpărate din banii noştri, ai contribuabililor.

Zilele anterioare am trecut pe lângă Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Satu Mare. În vecinătatea acestuia, la intersecţia străzilor Samuil Micu Klein şi Decebal, era un coş pentru deşeuri stradale. Nu de puţine ori am văzut sătmăreni care fumători fiind, au aruncat chiştocul în coşul acela. Dovedeau un respect faţă de ei, dar şi faţă de cei care contribuie la salubrizarea Sătmarului. La doar câteva zile distanţă, am remarcat un sătmărean care căuta cu privirea coşul respectiv. Abia atunci am realizat că de fapt coşul căutat a dispărut. Pe stâlpul de susţinere au rămas două piese metalice, dar în acest moment fără utilitate. În naivitatea mea, credeam şi mai cred că Poliţia locală ar trebui să vegheze şi asupra acestor coşuri, dar să urmărească mai ales manifestările huliganice ale unor persoane certate cu ceea ce înseamnă comportament civilizat. Dacă se vor distruge în ritm rapid acele piese de mobilier stradal, ca şi până acum, se poate vorbi despre distrugerea/risipirea banilor noştri, ai contribuabililor. Personal consider că aceste piese despre care vorbesc ar trebui să fie predate poliţiştilor locali, nu neaparat ca obiecte de inventar, ci ca bunuri pe care trebuie să le păzească. Poate aşa ar exista mai mult interes din partea acestora în a-i depista pe vajnici distrugători”.