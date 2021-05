Cine poate participa la competiţii sportive? Anunţul lui Raed Arafat

Guvernul a prelungit pentru încă 30 de zile starea de alertă instituită pe teritoriul României începând cu data de 13 mai, dar a anunţat unele măsuri de relaxare. Printre principalele noutăţi se numără eliminarea restricţiei privind participarea la procesiuni sau pelerinaje religioase în alte localităţi decât cele de domiciliu sau de reşedinţă, a anunţat şeful DSU, Raed Arafat.

De asemenea, şeful DSU a declarat că este luată în calcul participarea spectatorilor la competiţiile sportive. Mai întâi vor fi organizate evenimente-pilot în care va fi permis accesul persoanelor vaccinate, al celor care prezintă rezultatul unui test PCR negativ, dar nu mai vechi de 72 de ore, şi al celor care au dovada că au trecut prin boală în ultimele 90 de zile, dar nu mai puţin de ultimele 15 zile. De asemenea, va fi permis accesul persoanelor care prezintă dovada unui test antigen certificat, dar care să nu aibă mai mult de 24 de ore.

Arafat: A fost eliminată interdicţia participării la pelerinaje religioase

Se menţine obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice, la locul de muncă, în spaţiile comerciale, precum şi în mijloacele de transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.

Ca element de noutate este crearea de posibilităţi în aşa fel încât competiţiile sportive să se poată desfăşura în România cu participarea spectatorilor doar ca evenimete test sau pilot, cu aprobarea CNSU pe baza propunerii Ministerului Tineretului şi Sportului şi cu avizul Ministerului Sănătăţii. Participarea va fi permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate, se află în perioada cuprinsă între a 15-a şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 sau prezintă rezultatul unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore.

Şeful DSU s-a mai referit şi la activitatea la cinema, concerte, teatre, cu participarea publicului peste 50%, doar ca evenimente test sau pilot.

Potrivit lui Arafat va fi permisă circulaţia persoanelor în 13 mai 2021, între orele 2-5 dimineaţa pentru Ramadan. De asemenea, este eliminată restricţia legată de domiciliu privind participarea la pelerinaje religioase sau procesiuni.

”Până pe 1 iunie se mai fac analize de Comitetul interministerial şi pentru măsurile de 1 iunie sau după 1 iunie se revine până atunci cu alte acte”, a mai spus Arafat.

Întrebat cât va mai fi prelungită starea de alertă, Raed Arafat a precizat: ”Analiza la CNCCI reunoaşte că situaţia e spre îmbunătăţire, dar să vedem cum merge situaţia luna asta, dacă rămâne stabilă sau creşte numărul cazurilor. Starea de alertă ne permite luarea unor măsuri care sunt însă necesare.

Dacă se stabilizează situaţia, se va opri. Nimeni nu are niciun interes să menţină România în starea de alertă nicio zi în plus (…) Depinde cum evoluăm. Nu am zis clar după o lună sau două. Declararea stării de alertă depinde să ajungem la stabilitate şi nu mai avem nevoie de ea”, a mai afirmat Arafat.

Întrebat dacă i se pare corectă divizarea societăţii între vaccinaţi şi nevaccinaţi în ceea ce priveşte accesul la restaurante sau evenimente culturale, Arafat a răspuns: „Acum noi vorbim de evenimentele test sau pilot, care sunt peste capacităţile maxime stabilite prin incidenţe, deci la acest moment, când ai incidenţa sub 1,5 şi funcţionează la 50% capacitatea, acolo nu este divizat nimic”.

El spune că autorităţile nu împart populaţia în vaccinaţi sau nevaccinaţi, ci în vaccinată sau testată sau care a avut boala în ultimele 90 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile. „Nu vrei să te vaccinezi, te testezi, deci ai alternative”, a spus şeful DSU.