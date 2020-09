Cine iese în evidenţă în campania pentru locale?

Dacă am spune că nimeni nu a ieşit în evidenţă în mod deosebit în această campanie electorală, cu siguranţă am putea fi învinuiţi că nu am urmărit cu atenţie evoluţia fiecărui candidat. Dacă am scoate în evidenţă un anumit candidat indiferent din ce partid face parte, am putea fi suspectaţi că facem partizanat politic.

Stând strâmb, într-o rână, dar judecând drept, aşa cum se cuvine, trebuie să recunoaştem că niciun candidat nu a reuşit să se facă remarcat în mod deosebit.

Vedetele numărul unu, ca întotdeauna la algerile locale, sunt candidaţii pentru primăria generală a Capitalei. Odată ales, primarul general este politicianul care poate face saltul spre cele mai înalte funcţii din stat. Victor Ciorbea, primul primar al opoziţiei după 1990, a fost propus prim-ministru. Un alt primar general, Traian Băsescu, a reuşit să se propulseze în funcţia de preşedinte al României.

Totodată, este adevărat că din funcţia cea mai votată la alegerile locale poţi ajunge şi la puşcărie. Ca Sorin Oprescu.

Avem, la alegerile din 2020, situaţia următoare: principalii competitori sunt candidaţii PSD şi alianţei PNL-USR-PLUS. Nu trebuie să ţii seama de niciun sondaj ca să-ţi dai seama că principalii candidaţi pentru primăria generală a Capitalei sunt Nicuşor Dan şi Gabriela Firea. Susţinut de PNL şi USR-PLUS, Nicuşor Dan, practic şi-a asumat rolul unui candidat independent. La rândul ei, Gabriela Firea încearcă să se detaşeze de partidul al cărui candidat este, considerând PSD-ul o adevărată piatră de moară legată de piciorul ei.

Cei mai vizibili candidaţi sunt şi cele mai accentuate personalităţi din partidele pe care le reprezintă? Întrebarea se poate extinde asupra tuturor partidelor înscrise în cursa electorală.

Vrem nu vrem, ajungem la modul de selecţionare a candidaţilor pentru cele mai importante funcţii scoase la concurs la alegerile locale.

Au fost desemnaţi cei mai potriviţi candidaţi pentru funcţiile de primari şi de preşedinte de consiliu judeţean? Au fost incluşi pe listele electorale ale partidelor cele mai potrivite persoane pentru funcţiile de consilieri locali şi judeţeni?

Desemnarea candidaţilor pentru funcţiile publice este una din marile probleme ale vremurilor noastre. Sunt desemnaţi cei mai potriviţi oameni?

După ce criterii aleg partidele oamenii care să-i reprezinte?

După cum am văzut, acestea nu sunt teme care se dezbat în campania electorală. Niciun partid nu este luat la rost, nu este întrebat, de ce a desemnat o anumită persoană pentru funcţia de primar, pentru funcţia de preşedinte de consiliu judeţean. Nimeni nu întreabă după ce criterii s-au făcut listele electorale pentru consiliile locale şi judeţene.

Dacă cineva ar realiza un sondaj în care una dintre întrebările deschise s-ar referi la numele celor care sunt prezenţi pe listele electorale pentru consilieri locali şi judeţeni, nu ar fi foarte multe nominalizări. Din nefericire, adevărul este că consilierii sunt o masă de manevră a liderilor de partid. Cei care deschid gura sunt ejectaţi.

La o mai atentă analiză reiese că o localitate, un judeţ, sunt conduse de un cerc foarte restrâns de indivizi. Pot fi număraţi pe degetele de la o mână. Asta înseamnă că avem alegeri libere?

Cineva a făcut o socoteală şi a constatat că o ţară este condusă de mai puţin de 200 de oameni. Un judeţ este condus de sub zece persoane. O localitate este condusă de circa 3-4 persoane. Asta este finalitatea alegerilor democratice.

Din fericire, societatea este mult mai complexă şi are metode de a se apăra.

Mass media, societatea civilă, simplii cetăţeni, instituţiile autonome, şi-au dezvoltat un sistem imunitar împotriva abuzurilor.

Cei ce câştigă funcţiile de primari, funcţiile de preşedinţi de consiliu judeţean, nu consilierii locali şi judeţeni sunt conducătorii unei comunităţi. Sigur că aşa se consideră, dar în realitate ei sunt slujitorii comunităţii. Societatea, mass media, cetăţenii, trebuie să le reamintească zi de zi acest lucru.

De ce nu au ieşit în evidenţă în această campanie mari personalităţi? Pentru că, în fond, candidaţii nu sunt mari personalităţi. Sunt simpli cetăţeni care au avut norocul de a fi desemnaţi de partide drept candidaţi la funcţiile publice. Nu ar trebui să uităm acest lucru.