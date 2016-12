Cine este Sorin Grindeanu noul premier propus de PSD

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că Sorin Grindeanu a fost ”din greşeală”, ”din întâmplare” timp de un an şi jumătate membru în Comisia de control a SRI.

”Am văzut, mi-a zis cineva că a apărut pe un site care până ieri o asasina pe Sevil cu tot felul de acuzaţii, acum spune că am făcut eu nu ştiu ce deal cu SRI. Sorin Grindeanu nu are nicio legătură cu SRI”, a spus Dragnea.

Atunci când un jurnalist l-a întrebat despre faptul că Grindeanu a fost membru în Comisia SRI, liderul PSD a replicat: ”Şi asta ce înseamnă? Că acolo sunt securişti? A fost din greşeală acolo, din întâmplare a fost un an jumate, după care a plecat. Deci ca să ne lămurim: Sorin Grindeanu nu are nicio legătură cu SRI. Nu am nicio problemă cu acel serviciu, dar cei care ajung în Comisie nu sunt acoperiţi. Trebuie să înţelegeţi. Sau nu toţi. O să primiţi şi CV-ul”.

Premierul propus de PSD-ALDE, Sorin Grindeanu, a absolvit în anul 2013 un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică – Academia Naţională de Informaţii. Informaţia apare în cv-ul făcut public atunci când a fost membru al Guvernului, nu şi în cel de pe site-ul Camerei Deputaţilor, Grindeanu devenind parlamentar la sfârşitul anului 2012. De altfel, Grindeanu a făcut parte din Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI în perioada februarie 2013 – decembrie 2014.

Sorin Grindeanu, noua propunere a PSD-ALDE pentru funcţia de premier, a fost ministru al Comunicaţiilor în Guvernul Ponta şi este preşedintele Consiliului Judeţean Timiş din iunie 2016. Este născut în 5 decembrie 1973, la Caransebeş, este absolvent al Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia Informatică (1992 – 1997), apoi, timp de un an, a urmat studii aprofundate, specializarea Baze de Date, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia Informatică. În 2013, Grindeanu a urmat un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii din cadrul SRI.

Sorin Grindeanu, premierul propus de PSD, este preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi a fost ministru al comunicaţiilor în Guvernul Ponta, notează Mediafax.

Potrivit declaraţiei de avere, Sorin Grindeanu are 3 terenuri intravilane în Timiş şi o casă de locuit, de 205 mp, în comuna Giroc, a vândut un apartament, în martie 2016, cu 30.000 de euro. La capitolul maşini, Grindeanu a trecut în declaraţia de avere un ATW. Premierul propus de PSD a împrumutat cu 83.500 de lei şi 20.000 de euro SC Duo Farm SRL, farmacie la care lucrează soţia sa, ca farmacist-diriginte. De asemenea, Grindeanu are un credit scadent în 2035 în valoare de 44.868 de euro.

În perioada februarie 2013 – decembrie 2014 a fost membru în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI.

Potrivit CV-ului său, în 2013, Sorin Grindeanu a urmat un program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii. De asemenea, a urmat un curs de perfecţionare în securitate, diplomaţie şi politică externă la Institutul Diplomatic Român.

În 1999 a avut o bursă Tempus pe o perioadă de 3 luni la Universitatea Bologna – Italia, în domeniul statistică socială, iar în 2001 a făcut specializări în domeniul : Educaţia adulţilor la Institutul für Erwahscnenbildung din Frankfurt – Germania, Universidade de Aveiro, Portugalia, Metropolitan Leeds University, Marea Britanie.

În perioada octombrie 1998 – octombrie 2000, Sorin Grindeanu a fost preparator la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, apoi timp de un an a fost asistent la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, din noiembrie 2001până în ianuarie 2004 a fost director la Direcţia pentru Tineret şi Sport Jud. Timiş, în următorii trei ani a deţinut funcţia de director general adjunct la Delpack Invest SRL, timp de câteva luni, în 2008, a fost director SC Ahm Smart SRL, iar din iunie 2008 până la alegerea ca deputat a fost viceprimar la Primăria Timişoara.

Sorin Grindeanu este a doua propunere de premier pe care PSD o face după ce Iohannis a refuzat nominalizarea lui Sevil Shhaideh.