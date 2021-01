Cine este omul aflat la conducerea platformei de socializare Twitter?

Excentric, auster şi miliardar. Jack Dorsey, unul dintre fondatorii Twitter este toate la un loc.

În aprilie anul trecut, Jack a donat 28% din averea sa pentru lupta contra virusului Covid. Un gest care vine din partea unui magnat al tehnologiei care munceşte 16 ore pe zi şi se vrea responsabil faţă de umanitate – dar care este foarte atent şi cu stilul său de viaţă. Dorsey mănâncă o singură masă pe zi, face băi în gheaţă şi merge pe jos până la birou, deşi are un BMW seria 3. Cu o avere de 13 miliarde de dolari, americanul de 44 de ani este un mix straniu cu origini într-un orăşel de 320.000 de locuitori din Missouri.

Născut în 1976 la St. Louis, Jack a fost crescut de o mamă casnică şi un tată inginer. Când avea 8 ani, tatăl lui a adus acasă un Macintosh care tocmai apăruse pe piaţă şi lumea lui s-a schimbat. Fascinat din copilărie de informatică, dar şi de felul cum se dezvoltau aşezările umane, a început să colecţioneze planuri de urbanism, iar la 15 ani a creat un software care şi azi mai este folosit de unele companii de taximetrie.

Ulterior, micul geniu ajuns student nu a finalizat studiile universitare. S-a înscris la Universitatea Tehnologică din Missouri, apoi s-a transferat la Universitatea din New York, unde a început să lucreze la ceea ce ulterior avea să devină Twitter. A abandonat studiile şi s-a mutat în Oakland, implicându-se în îmbunătăţirea unui serviciu web numit LiveJournal, pentru ca acesta să devină mai rapid în timp real.

Apoi s-a angajat la o companie de podcasting, Odeo, interesată să creeze un serviciu de mesaje scurte – iar acolo i-a cunoscut pe cei care aveau să fie cofondatorii Twitter. Odeo s-a desfiinţat, însă, în 2006 – şi acela a fost anul în care Dorsey, la 30 de ani, a decis că e momentul să pună pe picioare ideea lui de mesagerie online. El şi Biz Stone au creat un prototip Twitter în doar două săptămâni, care a atras mulţi utilizatori de la Odeo şi o investiţie importantă din partea lui Evan Williams, cel care fusese cofondator la Odeo după ce plecase de la Google. Pe 21 martie 2006, Dorsey a postat primul lui mesaj pe Twitter şi aşa a început povestea.

El, împreună cu Evan Williams şi Biz Stone au cumpărat domeniul Twitter pentru suma de 7.000 de dolari. Dorsey a fost de la început CEO al Twitter Inc., dar în 2008 a părăsit poziţia, criticat fiind că pleca prea devreme de la job pentru alte interese, cum ar fi orele de yoga sau de fashion design. Williams l-a înlocuit atunci, iar Dorsey a devenit Chairman of the Board. După alte câteva permutări, a revenit, însă, ca CEO permanent în octombrie 2015.

Şi-a cumpărat o casă de 10 milioane de dolari în El Camino Del Mar, situat în zona exclusivistă Seacliff din San Francisco.

Iar stilul lui de viaţă a stârnit multe critici atunci când a declarat că mânâncă o singură masă pe zi – iar în weekenduri preferă să nu mănânce. „Am realizat astfel cât de mult timp petrecem focusaţi asupra mâncării şi cum atunci când eliminăm asta din program, timpul curge mult mai lent”, a spus el. Reacţiile împotriva lui au fost atunci vehemente, reproşându-i-se că vrea să normalizeze tulburările de alimentaţie. În plus, Jack a povestit că adesea are un ritual seara< face băi în gheaţă pe care le alternează cu sauna. Iar o baie în gheaţă dimineaţa îl face să fie plin de energie.