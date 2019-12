Cine adună cartoanele de pe spaţiul public?

Nu de puţine ori, chiar cu temei, o serie de sătmăreni reclamă ziarului Informaţia Zilei unele aspecte nedorite din peisajul reşedinţei de judeţ. Desigur, printre aspectele semnalate se numără şi deficienţe în ceea ce priveşte salubrizarea municipiului Satu Mare, adunarea deşeurilor.

Iată că de această dată K.L., cititor al ziarului nostru, nu incriminează prestatorul de servicii, ci sătmărenii care sunt certaţi cu cele mai elementare noţiuni de convieţuire în comunitate: „Duminică, 29 decembrie, în jurul prânzului, am trecut pe bulevardul Transilvania din Satu Mare. Ajuns în faţa blocului nr. 1, care are în faţă amplasat un coş pentru deşeuri stradale, am remarcat un vraf de cartoane aruncate lângă coş. Pe lângă faptul că aceste ambalaje de la plăcinta italiană nu se numără printre deşeurile stradale, acele cartoane erau aruncate lângă coş. Nici măcar atâta respect n-a avut sau n-au avut cei care au consumat produsul, să îndoaie cartoanele respective şi apoi să le pună în coşul pe jumătate gol. Oare ce păzesc agenţii poliţiei locale în momentul în care asemenea manifestări sunt în plin centru, spun eu? Sunt doar puţin peste 200 de metri de la locul faptei până la sediul Primăriei. Fără a găsi făptaşul, cred că s-ar impune sancţionarea celor care veghează la ordinea publică. Fac referire directă la oamenii în uniformă, plătiţi din bani publici”.