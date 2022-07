Cinci absolvenţi sătmăreni, admişi la Facultatea de Medicină cu media peste 9.00

Cinci tineri din Satu Mare au obţinut medii de peste 9 la examenul de admitere la Facultatea de Medicină din cadrul UMF Cluj.

Examenul de admitere la studiile de licenţă la Facultarea de Medicină din cadrul UMF Cluj a avut loc în 23 şi 24 iulie şi s-a desfăşurat fără probleme pentru toţi cei implicaţi, candidaţi şi organizatori.

În total, la Facultatea de Medicină s-au înscris 1.432 de candidaţi, fiind 3,5 pe un loc.

Examenul de admitere a constat într-o probă unică, scrisă, în limba română, în sistemul grilă, cu durata de 2 ore.

La programul de studiu Medicină, cea mai mare notă a fost 9,91.

Concurenţii din Satu Mare au avut o prestaţie excelentă. Cinci tineri din Satu Mare au fost admişi la Facultatea de Medicină cu media de peste 9 (foto de mai sus): Andreea Pap, Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, Lorena Paşca, Colegiul Naţional „Ioan Slavici”, Adrian Forţiu, Marc Tot şi Diana Pop, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”.

„A fost un examen dificil pentru că, de la an la an, exigenţa creşte, din dorinţa de a ne selecta cei mai buni candidaţi.

Cu toate acestea, am avut tineri foarte bine pregătiţi şi mă bucur să constat că interesul pentru profesiile din domeniul sănătăţii rămâne ridicat”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”.