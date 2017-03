Christoph Daum: Mai avem șanse de calificare

Spune selecționerul României după remiza albă cu Danemarca

România a remizat duminică seara în fața Danemarcei, pe Cluj Arena, scor 0-0. Selecționerul naționalei noastre rămâne în continuare optimist.



“Suntem dezamăgiți. Am investit mult, mai ales în prima repriză, când am avut câteva șanse și sistemul a funcționat. Tempoul a fost foarte ridicat și în a doua repriză nu am mai făcut față. Jucătorii au fost foarte motivați să câștige. Cred că mulți jucători au fost la limita maximă. Trebuie să îi facem mai buni, dar, pe de altă parte, vedem că șansele de gol nu se transformă neapărat în goluri. Ne așteptam la mai mult, la o victorie, mai ales că am jucat acasă, unde tot timpul te aștepți să iei trei puncte. Mare parte din timp am făcut un joc bun, dar pentru un joc perfect ar fi trebuit să înscriem și să câștigăm. Câtă vreme mai avem șanse, nu voi renunța la ele”, a declarat Christoph Daum.

Vă lăsăm cu rezultatele înregistrate zilele trecute în preliminariile din zona Europa, cu mențiunea că în Grupa E se va juca următoarea etapă pe 10 iunie, Kazahstan – Danemarca, Muntenegru – Armenia, Polonia – România.

Rezultate și clasamente:

Grupa A: Luxemburg – Franța 1-3, Bulgaria – Olanda 2-0, Suedia – Belarus 4-0.

Clasament: 1.Franța 13, 2.Suedia 10, 3.Bulgaria 9, 4.Olanda 7, 5.Belarus 2, 6.Luxemburg 1.

Grupa B: Elveția – Letonia 1-0, Portugalia – Ungaria 3-0, Andorra – Insulele Feroe 0-0.

Clasament: 1.Elveția 15, 2.Portugalia 12, 3.Ungaria 7, 4.Insulele Feroe 5, 5.Letonia 3, 6.Andorra 1.

Grupa C: Azerbaijan – Germania 1-4, Irlanda de Nord – Norvegia 2-0, San Marino – Cehia 0-6.

Clasament: 1.Germania 15, 2.Irlanda de Nord 10, 3.Cehia 8, 4.Azerbaijan 7, 5.Norvegia 3, 6.San Marino 0.

Grupa D: Irlanda – Țara Galilor 0-0, Georgia – Serbia 1-3, Austria – Moldova 2-0.

Clasament: 1.Serbia 11, 2.Irlanda 11, 3.Țara Galilor 7, 4.Austria 7, 5.Georgia 2, 6.Moldova 1.

Grupa E: Muntenegru – Polonia 1-2, România – Danemarca 0-0, Armenia – Kazahstan 2-0.

Clasament: 1.Polonia 13, 2.Muntenegru 7, 3.Danemarca 7, 4.România 6, 5.Armenia 6, 6.Kazahstan 2.

Grupa F: Anglia – Lituania 2-0, Scoția – Slovenia 1-0, Malta – Slovacia 1-3.

Clasament: 1.Anglia 13, 2.Slovacia 9, 3.Slovenia 8, 4.Scoția 7, 5.Lituania 5, 6.Malta 0.

Grupa G: Spania – Israel 4-1, Italia – Albania 2-0, Liechtenstein – Macedonia 0-3.

Clasament: 1.Spania 13, 2.Italia 13, 3.Israel 9, 4.Albania 6, 5.Macedonia 3, 6.Liechtenstein 0.

Grupa H: Belgia – Grecia 1-1, Bosnia – Gibraltar 5-0, Cipru – Estonia 0-0.

Clasament: 1.Belgia 13, 2.Grecia 11, 3.Bosnia 10, 4.Cipru 4, 5.Estonia 4, 6.Gibraltar 0p.

Grupa I: Croația – Ucraina 1-0, Kosovo – Islanda 1-2, Turcia – Finlanda 2-0.

Clasament: 1.Croația 13, 2.Islanda 10, 3.Ucraina 8, 4.Turcia 8, 5.Finlanda 1, 6.Kosovo 1.