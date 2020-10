Chrissy Teigen a pierdut sarcina

Adaptarea live-action a filmului animat cu acelaşi nume din 1994 va avea parte de o continuare, regizată de Barry Jenkins (foto dreapta). În 2019, unul dintre cele mai iubite filme de animaţie ale celor de la Disney a revenit pe marile ecrane, de data asta într-o adaptare fotorealistă, de tip live-action.

Deşi filmul a avut parte de reacţii mixte din partea criticilor şi spectatorilor, performanţa sa vizuală rămâne incontestabilă şi până la urmă acesta a fost un succes financiar uriaş, adunând 1,66 de miliarde de dolari la nivel global, conform Box Office Mojo, citat de CNN.

De aceea, faptul că „Regele Leu” va primi o continuare nu ar trebui să fie o surpriză. De partea a doua nu se va mai ocupa însă Jon Favreau, cel care a regizat filmul de anul trecut, ci un câştigător al premiului Oscar pentru cel mai bun regizor, Barry Jenkins. „În anii ‘90 îmi ajutam sora să îşi crească cei doi băieţi, aşa că am crescut şi eu cu aceste personaje. Să am oportunitatea de a lucra cu Disney la această poveste magnifică despre prietenie, iubire şi moştenire şi în acelaşi timp să îmi continui munca de a spune poveşti ale vieţilor şi sufletelor africane este pentru mine un vis devenit realitate” spune Jenkins. Barry Jenkins a terminat recent filmările la un serial pentru Amazon numit „The Underground Railroad”, şi este cunoscut pentru „Moonlight”, film realizat în 2018 şi câştigător al premiului Oscar pentru cea mai bună peliculă. Tot „Moonlight” i-a adus lui Jenkins un premiu pentru cel mai bun regizor, iar următorul proiect al său, „If Beale Street Could Talk”, a rezultat într-un alt premiu Oscar, pentru actriţa Regina King.