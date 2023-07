TRANSFERURI FOTBAL: Chiricheş, Andone şi Konoplianka în SuperLigă

Echipele din SuperLiga României continua să se întărească chiar dacă s-au disputat două etape din campionat. Mai mult câteva dintre echipe au transferat jucători valoroşi din fotbalul international. Este cazul echipelor CFR, FCSB şi Rapid.

Astfel, FCSB l-a convins pe Vlad Chiricheş să semneze cu gruparea finanţată de Gigi Becali. semnat, marţi, un contract cu formaţia FCSB.

În vârstă de 33 de ani, Chiricheş a plecat de la Steaua la Tottenham Hotspur în 2013 şi a mai evoluat în aceşti zece ani petrecuţi în străinătate pentru SSC Napoli, US Sassuolo şi US Cremonese. După despărţirea de Cremonese, echipă ce a retrogradat în sezonul trecut în Serie B Chiricheş a fost în vizorul altor trei echipe din Serie A, Cagliari, Hellas Verona şi Lecce dar a ales să joace pentru FCSB. Pentru un salariu stagional de 300.000 de euro plus bonusuri pentru atingerea unor obiective.

CFR Cluj l-a legitimate marţi pe fostul internaţional ucrainean Evgheni Konoplianka, jucător cu 87 de selecţii în naţionala ţării sale (21 de goluri). Acesta a fost legitimat la Şahtior Doneţk, la FC Sevilla, cu care a cucerit Europa League iar cu naţionala Ucrainei a participat la trei ediţii ale Campionatelor Eurioene.

În fine, Rapid şi-a asigurat serviciile lui Florin Andone. În vârstă de 30 de ani Andone s-a născut În România dar a început fotbalul în Spania la Castellon după care a mai jucat la Villarreal, Cordoba, Deportivo La Coruna, Brighton, Galatasaray, Brighton, Cadiz şi Las Palmas. Pentru naţionala României a jucat de 25 de ori şi a marcat 2 goluri.