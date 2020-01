Chipciu va semna cu CFR Cluj

La o zi după ce TAS a anulat interdicția CFR-lui de a transfera jucători gruparea din Cluj a ajuns la un acord cu un fotbalist.

Și nu unul oarecare, ci un jucător de calibru care are un palmares impresionant, cu 35 de jocuri în naționala României. Este vorba de Alexandru Chipciu (31 de ani), care a ajuns la o înțelegere cu campioana României. Potrivit informațiilor vehiculate în presă, internaționalul român (ex Anderlecht și ex Sparta Praga) va semna cu CFR Cluj pe trei ani și va primi un salariu stagional de 500.000 de euro. Cu mult peste cei 300.000 promiși de turcii de la Gaziantep.