“Chiar dacă suntem în vacanță, majoritatea elevilor noștri sunt în activitate”

Interviu cu directorul LPS, Dorel Ziman

Cu toate că este vacanță pentru elevi, pe profesorul Dorel Ziman, directorul Liceului cu Program de Sport din Satu Mare l-am găsit în aceste zile la unitatea pe care o conduce. Cu toate că era prins de unele probleme administrative, l-am abordat și l-am rugat să ne ofere un interviu pe care vi-l prezentăm mai jos.



Domnule profesor Dorel Ziman, este vacanță. Ce fac elevii Liceului cu Program de Sport în această vacanță?

– Da, suntem în vacanța intersemestrială. Dar numai în ce privește cursurile. Spun asta pentru că majoritatea elevilor noștri sunt activi din punct de vedere sportiv. O bună parte dintre ei se pregătesc pentru viitoarele competiții sau sunt deja angrenați în diverse concursuri și competiții oficiale.

Oferiți-ne câteva detalii.

– La baschet de exemplu, atât cel feminin, cât și cel masculin, competițiile sunt în plină derulare. Juniorii II, U16 , sunt calificați la turneul semifinal și vor juca la sfârșitul săptămânii la București cu echipa clubului Dan Dacian. Obiectivul nostru la baschet masculin este ca echipa antrenată de Radu Armaziu să se califice la turneul final al Campionatului Național. Un obiectiv realizabil din punctul meu de vedere. Apoi fetele au meci tot la București, cu Sportul Studențesc. Sunt deplasări lungi, costisitoare din care unele ar putea fi evitate. De exemplu, pentru junioarele de la baschet, din a doua ligă valorică, s-ar putea organiza competița pe o arie mai restrânsă fără deplasări la București, Târgoviște etc. Rămânând tot la sporturile cu mingea, de sală, vă mai informez că echipa de volei fete are sâmbătă meci, în deplasare, cu ACS Borș (Bihor). Iar handbaliștii de la LPS se vor întâlni, într-un derby sătmărean, cu CS Adep Satu Mare.

Atleții, șahiștii, ce fac?

– Atleții se pregătesc intens pentru participarea la prima competiție a anului de sală, competiție care va avea loc în zilele următoare. Șahiștii se află în aceste zile la Băile Felix unde luptă pentru medalii la C.N. de juniori și copii.

Am lăsat fotbalul la final. Ce ne spuneți despre echipele de fotbal ale LPS-lui?

– Evident, toate grupele de copii și juniori se pregătesc pentru sezonul care bate la ușă. Juniorii A, pregătiți de Dacian Nastai, se antrenează în momentul de față pe plan local. Dar, de săptămâna viitoare, ei vor efectua un cantonament de o săptămână la Ocna Șugatag. După cum se știe, juniorii A sunt pe primul loc în Liga Elitelor. Obiectivul pentru echipa lui Dacian este calificarea la turneul final. Apoi, juniorii B (antrenor Șt. Gerstenmaier) și juniorii D (Robert Abrudan) sunt în cantonament la Călinești Oaș, la baza noastră situată în această localitate. Lotul juniorilor C se află la Praid acolo unde pregătesc returul campionatului. Obiectivul acestei echipe, antrenată de Mihai Sabău, este câștigarea campionatului județen și calificarea în fazele superioare ale competiției.

Există șanse în 2017 de a moderniza baza sportivă proprie? Mă refer la “Dinamo” așa cum este cunoscută baza d-voastră de lângă Ștrand.

– Un prim pas am făcut prin amenajarea terenului sintetic din această zonă. Dar despre acest subiect s-a scris și a fost presa de față la inaugurarea terenului. Dar noi avem un proiect mai amplu care include amenajarea unui teren de fotbal sintetic de dimensiuni normale, cu o pistă de atletism corespunzătoare etc. Dar despre acest subiect, despre alte obiective ale noastre, vom vorbi altădată. Cu siguranță, până la final de an școlar, vă vom oferi câteva surprize.