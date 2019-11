CFR Cluj – Rennes se joacă joi de la ora 19:55

CFR Cluj va juca joi în cea de-a patra etapă a Grupei E din Europa League. Adversarul ardelenilor va fi Rennes, echipă pe care a bătut-o în tur cu scorul de 1-0. Dar este un meci care trebuie uitat. Important este că s-au luat cele trei puncte și că în continuare campioana României la fotbal păstrează șanse de calificare în Primăvara Europeană. Dar pentru asta trebuie să înregistreze un rezultat pozitiv în această, seară, chiar o victorie deoarece urmează meciurile cu Celtic și Lazio.

Formații probabile:

CFR Cluj: Arlauskis – Cestor, Vinicius, Boli, Camora, Costache, Itu, Bordeianu, Culio, Omrani, Deac.

Rennes: Bonet – Maoussa, Morel, Gnagnon, Traore, del Castillo, Bourigeaud, Grenier, Raphinha, Niang, Hunou.

Portughezul Tiago Martins este cel care va arbitra meciul CFR Cluj – Rennes, de la ora 19:55. Tiago Martins va fi ajutat de Luis Campos şi Pedro Almeida. Rezervă va fi Hugo Miguel.

Programul meciurilor de joi:

Ora 17:50: Astana – Alkmaar (Grupa L).

Ora 19:55: APOEL – Qarabag (A), Dudelange – Sevilla (A), Copenhaga – Dinamo Kiev (B), Lugano – Malmo (B), Basel – Getafe (C), Krasnodar – Trabzonspor (C), Lask – PSV (D), Rosenborg – Sporting (D), CFR Cluj – Rennes (E), Lazio – Celtic (E), St. Liege – Frankfurt (F).

Ora 22:00: Feyenoord – Young Boys (G), Rangers – Porto (G), Espanyol – Ludogoreț (H), Ferencvaros – |SKA Moscova (H), Olexandriya – Saint-Etienne (I), Wolfsburg – Gent (I), Wolfsberg – Bașakșehir (J), Monchengladbach – AS Roma (J), Braga – Beșiktaș (K), Wolves – Slovan Bratislava (K), Manchester United – Partizan (22:00).

Cele mai interesante meciuri se văd în direct pe canalele Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport.

CLASAMENT Grupa E

1.Celtic 3 2 1 0 5-2 7

2.CFR Cluj 3 2 0 1 3-3 6

3.Lazio 3 1 0 2 4-5 3

4.Rennes 3 0 1 2 2-4 1