CFR Cluj obţine un punct cu Young Boys, scor 1-1 (0-0)

Campioana României la fotbal a obţinut un punct joi seara în etapa a doua din faza grupelor Europa League. Băieţii lui Dan Petrescu au deschis scorul, dar apoi au fost egalaţi după o relaxare în defensivă, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1.

Rondon a deschis scorul după un corner. O minge respinsă greşit de elveţieni a ajuns la Rondon, care a reuşit să tragă din mijlocul careului. Şutul a fost deviat şi s-a oprit în poarta adversă (min. 62). La scurt timp, Young Boys egalează în Gruia. A marcat Fassncht, cu un şut din centrul careului (min.69).

Campioana României are patru puncte după primele două jocuri din Europa League şi rămâne pe primul loc în Grupa A. AS Roma are tot patru puncte, după 0-0 cu ŢSKA Sofia, dar un golaveraj mai slab. ŢSKA şi Young Boys au fiecare câte un punct, cu elveţienii plasaţi pe locul 3.

CFR Cluj: Bălgrădean – Susic, Burcă, Vinicius (Manea, 14), Camora – Hoban (Itu, 79), Djokovic – Rondon, Păun (Pereira, 79), Deac (Chipciu, 63) – Debeljuh (Omrani, 46). Antrenor: Dan Petrescu.

Young Boys: Von Ballmoos – Hefti, Camara, Zesiger, Maceiras – Fassnacht, Lustenberger, Aebischer – Ngamalu, Nsame, Elia. Au mai jucat: Sierro, Sulejmani, Gaudino, Garcia, Siebatcheu. Antrenor: G. Seoane.

CLASAMENT Grupa A

1.CFR Cluj 2 1 1 0 3-1 4

2.AS Roma 2 1 1 0 2-1 4

3.Young Boys 2 0 1 1 2-3 1

4.ŢSKA Sofia 2 0 1 1 0-2 1

Etapa a 3-a (5 noiembrie): AS Roma – CFR Cluj, Young Boys – ŢSKA Sofia.