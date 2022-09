CFR Cluj o bate pe CSM Satu Mare cu 5-0



Într-un meci amical disputat luni

Echipa Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi-a programat un amical la începutul acestei săptămâni, în deplasare, contra campioanei CFR Cluj. Echipa antrenată lui Dan Petrescu s-a impus fără probleme, dar şi sătmărenii şi-au creat câteva ocazii mari.

S-a terminat 5-0 după un meci în care echilibrul s-a menţinut oarecum doar în primele 45 de minute.

“A fost un antrenament bun şi pentru cei de la CFR şi pentru noi. Era clar că e diferenţă mare între campioana României şi noi, o echipă de liga a 3-a. Ne-am asumat acest amical când te invită campioana nu ai cum să refuzi”, au spus oficialii de la CSM Satu Mare.

A fost a doua înfrângere consecutivă pentru CSM Satu Mare, care a pierdut sâmbătă la Bistriţa cu Gloria. Urmează meciul de sâmbătă cu CSM Sighetu Marmaţiei. Sighetenii au pierdut etapa trecută, 1-2 la Victoria Carei.

CFR Cluj: Bălgrădean- Mbaye, Yuri, Billong, Braun-Muhar, Cvek-Gadea, Boateng, -Yeboah, Malele În repriza a doua au mai jucat Rares Gal- Brucic, Kollinger, Hoban, Vito, Roger, Păun, Deac, Buş plus doi jucători de la echipa a doua.

CSM Satu Mare: Berbeacă – Ciul, Suto, Prodan, Brata – Rodri, Bura, Micaş, Baior- Zsiga, Mansour. Repriza a 2-a: Anca – Suto, Prodan, Mureşan – Popovici, Svarczkopf, Barth, Fisher-Ziman, Vaida, Barna.

Filmul golurilor:

• Gol Boateng min 10. Şut cu stângul de la vreo 7 metri, poziţie centrală

• Min 26 gol Boateng. Gadea centrează din corner la bara a 2-a şi Boateng înscrie cu capul din 4 metri.

• Min 67. Gol Buş. Roger centrează de pe stânga, Buş preia la 11 metri şi trimite sub bara transversală.

• Min 68. Gol Vito. Fază trasă la indigo cu cea de la golul trei. Roger centrează şi Vito finalizează sub transversală.

• Gol Deac min 75 din lovitura liberă de la 23 metri.