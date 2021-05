CFR Cluj, din nou campioana României

În penultima etapă din playoff-ul Ligii 1 la fotbal, CFR Cluj a învins-o marţi în deplasare pe FC Botoşani, scor 1-0 şi a câştigat astfel al patrulea său titlu consecutiv de campioană a României.

Pentru CFR Cluj este al şaptelea titlu de campioană a României din palmares după cele din sezoanele 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. Totodată, este primul titlu de campion din cariera antrenorului Edward Iordănescu.

Înaintea ultimei etape a campionatului, CFR are şase puncte în plus faţă de principala urmăritoare, FCSB, care mai are două partide de disputat.