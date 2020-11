CFR Cluj are o misiune aproape imposibilă joi cu AS Roma

Multe meciuri de fotbal ne sunt rezervate în această seară în etapa a 4-a din grupele Europa League. Printre ele avem şi întâlnirea dintre CFR Cluj şi AS Roma. Putem să spunem că băieţii lui Dan Petrescu au o misiune aproape imposibilă, mai ales după acel 0-5 din tur.

Dar fotbalul ne oferă deseori surprize, iar în cele două loturi sunt şi probleme de sănătate cu diferiţi jucători. Aşa că putem spera la o surpriză. Dar italienii trebuie să prindă o zi foarte proastă, iar clujenii să se autodepăşească.

După Federico Fazio, Marash Kumbulla, depistaţi cu COVID-19, şi Gianluca Mancini şi Roger Ibanez, accidentaţi, Roma se pare că l-a pierdut. Fundaşul britanic a fost nevoit să iasă din antrenament, dar a continuat, la scurt timp, să se pregătească singur. În aceste condiţii, pentru deplasarea din Gruia, AS Roma se va putea baza pe un singur fundaş central de meserie, brazilianul Juan Jesus. Dar şi CFR Cluj are probleme de lot. Dan Petrescu nu se va putea baza pe Vinicius, Mike Cestor şi Billel Omrani, accidentaţi, şi nici pe Ovidiu Hoban şi Ciprian Deac, depistaţi cu COVID-19.

Austriacul Harald Lechner a fost delegat să arbitreze meciul dintre CFR Cluj şi AS Roma. Arbitri asistenţi au fost desemnaţi Andreas Heidenreich şi Maximilian Kolbitsch, iar al patrulea oficial va fi Julian Weinberger.

CLASAMENT Grupa A

1.AS Roma 3 2 1 0 7-1 7

2.Young Boys 3 1 1 1 5-3 4

3.CFR Cluj 3 1 1 1 3-6 4

4.ŢSKA Sofia 3 0 1 2 0-5 1

Meciurile de azi din Europa League:

Grupa A: ŢSKA Sofia – Young Boys (19:55), CFR Cluj – AS Roma (22:00)

Grupa B: Molde – Arsenal (19:55), Dundalk – Rapid Viena (22:00)

Grupa C: Leverkusen – H. Beer-Sheva, Nice – Slavia Praga (22:00)

Grupa D: St. Liege – Lech, Rangers – Benfica (22:00)

Grupa E: PSV – PAOK, Granada – Omonia (22:00)

Grupa F: Napoli – Rijeka, Alkmaar – Sociedad (22:00)

Grupa G: Braga – Leicester, AEK Atena – Zorya (19:55)

Grupa H: Sparta Praga – Celtic, Lille – AC Milan (19:55)

Grupa I: M. Tel-Aviv – Villarreal, Qarabag – Sivasspor (19:55)

Grupa J: LASK – Antwerp (19:55), Tottenham – Ludogoreţ (22:00)

Grupa K: Wolfsberg – Dinamo Zagreb, ŢSKA Moscova – Feyenoord (19:55)

Grupa L: Liberec – Hoffenheim (19:55), Gent – Steaua Roşie (22:00).

Cele mai importante meciuri se văd în direct pe canalele Digi Sport, Look Sport, Telekom Sport.