Cererile de paşapoarte au crescut de 3 ori de la izbucnirea războiului

De frica războiului, oamenii continuă să-şi facă paşapoarte. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, la Serviciul Public Comunitar Paşapoarte Satu Mare s-a prelungit programul de lucru, se lucrează inclusiv sâmbăta, a anunţat prefectul judeţului Satu Mare, Radu Roca.

Programul de lucru este de luni până vineri de la 8 la 20, iar sâmbăta de la 8 până la 12. Vin să-şi facă paşaport la Satu Mare şi cetăţeni din alte judeţe, cum ar fi Maramureş, Sălaj, Cluj, Bistriţa.

Peste 280 de cereri sunt procesate zilnic la Serviciul de Paşapoarte Satu Mare, unde s-au programat şi cetăţeni din judeţele vecine. Acum oamenii îşi pot plăti taxa de paşaport online la ghiseu.ro, la CEC Bank sau chiar în incinta clădirii în care funcţionează Serviciul Public comunitar Paşapoarte Satu Mare, unde în urma demersurilor intreprinse de conducerea Prefecturii judeţului Satu Mare a fost instalat un aparat în acest sens. Practic la acest aparat se pot plăti şi taxele de înmatriculare auto, dar şi taxa pentru permis de conducere. Acesta este un prim aparat, urmând să fie instalate mai multe.

„Pentru a reduce timpii de aşteptare urmează să aducem şi alte astfel de aparate. în acest fel oamenii nu sunt puşi pe drumuri”, a spus prefectul Radu Roca în cadrul unei conferinţe.

Programul cu publicul a fost prelungit până în 1 aprilie

Pe marginea aglomeraţiei de la paşapoarte am purtat o discuţie cu şefa Serviciului Public Comunitar Paşapoarte Satu Mare, comisar şef Simona Babici, care ne-a informat că după izbucnirea războiului din Ucraina numărul solicitărilor pentru eliberarea unui paşaport a crescut. Am spune noi chiar a explodat. Dacă înainte erau procesate 70, 80 de cereri acum numărul solicitărilor depăşeşte 280 zilnic. Vineri, 11 martie, când am verificat noi se mai puteau face programări abia pentru 12 aprilie sau în zilele de sâmbătă. Asta pentru că oamenii au aflat acum că se lucrează şi sâmbăta.

Şefa Serviciului Paşapoarte Satu Mare, comisar şef Simona Babici ne-a informat că până la 1 aprilie, programul cu publicul va fi de luni până vineri de la 8 la la 20, iar sâmbăta de la 8 la12.

Pe lângă sătmăreni, aici au veniti să-şi facă paşaport şi cetăţeni din Sălaj, Cluj, Bistriţa, Maramureş. Oamenii se grăbesc să le facă paşapoarte copiilor şi se programează unde găsesc locuri libere. Practic şi sătmărenii se pot programa în alte judeţe. Unii îşi încearcă norocul şi neprogramaţi.

Prin intermediul cotidianului Informaţia Zilei, comisar şef Simona Babici le mulţumeşte colegilor pentru efortul depus şi a subliniat că în urma demersurilor intreprinse de conducerea Prefecturii judeţului Satu Mare, oamenii îşi pot plăti taxe în incinta Serviciului, unde a fost instalat un aparat în acest sens.

„În acest fel oamenii nu trebuie să să facă mai multe drumuri”, a subliniat şefa Serviciului Public Comunitar Paşapoarte Satu Mare.

Documentele necesare pentru eliberarea paşaportului

Documentele necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic în cazul persoanelor majore sunt< cartea de identitate, documentul care să facă dovada achitării contravalorii paşaportului şi paşaportul anterior, dacă a existat.

În cazul minorilor pe lângă documentele de identitate ale părinţilor este nevoie de certificatul de naştere al minorului, în original, documentul care să facă dovada achitării taxei şi paşaportul anterior dacă a existat.

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte acesta trebuie să prezinte şi o procură specială prin care un părinte împuterniceşte celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte.

În cazul în care părintele solicitant exercită singur autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă. Taxa pentru paşaportul simplu electronic este de 234 lei în cazul minorilor sub 12 ani şi 258 pentru persoanele peste 12 ani. Taxa pentru paşaportul simplu temporar este de 96 lei, indiferent de vârstă.