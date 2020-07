Cererea globală de energie va scădea cu 6% în acest an Singurele resurse pe plus vor fi cele regenerabile

Cererea globală de energie va scădea cu 6% în acest an, de şapte ori mai mult decât în criza financiară din 2009, iar singurele resurse pe plus vor fi cele regenerabile, care îşi majorează ponderea în mixul energetic, se arată în raportul „PwC Power Utilities Future of Industries”, care are la bază datele Agenţiei Internaţionale pentru Energie pentru 2020 (IEA).

În ultimele luni, sectorul energetic a suferit un dublu şoc: din cauza pandemiei COVID-19 şi a perturbării pieţei petrolului pe fondul prăbuşirii cererii şi al surplusului de ofertă. Astfel, şocul cererii de energie din 2020 este cel mai mare din ultimii 70 de ani.

Recesiunea globală cauzată de restricţiile prelungite privind circulaţia oamenilor, bunurilor şi activitatea socială şi economică vor avea un impact semnificativ şi asupra investiţiilor în energie care se estimează că se vor reduce cu 20% în acest an.

Ca răspuns la prăbuşirea preţului petrolului şi la continuarea incertitudinii preţurilor, OPEC a anunţat cea mai mare reducere a ofertei din lume, de 10 milioane de barili pe zi, însă este doar o măsură pe termen scurt.

Toate componentele lanţului valoric din energie sunt afectate – companii din amonte, midstream, aval şi companii de servicii. Pe lângă implementarea măsurilor de siguranţă COVID-19, companiile trebuie să acţioneze toate pârghiile tradiţionale în caz de declin, cum ar fi reducerile cheltuielilor de capital şi conservarea numerarului. În acelaşi timp, strategiile viitoare de achiziţii şi de atenuare a riscurilor vor trebui să se bazeze pe analiza eficientă a tuturor scenariilor şi a evoluţiei cererii. Este posibil ca producătorii cu costuri ridicate să fie nevoie să meargă mai departe şi să ia în considerare parteneriate sau fuziuni care să le permită reducerea bazei de costuri.

Industria se îndepărtează tot mai mult de utilizarea combustibililor fosili şi se îndreaptă către surse regenerabile. Cărbunele va înregistra cel mai mare declin de la cel de-Al Doilea Război Mondial, alături de reduceri puternice pentru gaz şi petrol.

În acelaşi timp, cererea de combustibili este puţin probabil să se recupereze pe deplin din cauza schimbărilor de comportament post COVID-19 legate de mobilitatea locală şi internaţională. Concurenţa va creşte între furnizori pentru a asigura accesul la pieţele finale.

O schimbare perturbatoare va avea loc şi în mobilitatea vehiculelor electrice cu baterii care înlocuiesc deja autovehiculele pe bază de gaz şi diesel. Apoi există „hidrogen verde”, care foloseşte energie regenerabilă pentru a extrage hidrogenul din apă prin procesul de electroliză.

Energia solară, eoliană, maree şi geotermală îşi majorează ponderea în mixul energetic global, `n 2020.

În ceea ce priveşte sectorul de utilităţi, care a suferit ca urmare a prăbuşirii pieţei la începutul crizei, acesta pare că ar fi mai rezistent decât altele, fiind inclus la servicii esenţiale.