Cercuri pedagogice pe teme tehnice şi de matematică

Zilele trecute, la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” din Carei, a avut loc cercul pedagogic al cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic, domeniile Economic, Comerţ, Turism şi alimentaţie. Cuvântul de deschidere a fost adresat de Micovschi Adrian, director al Liceului Tehnologic “Iuliu Maniu” Carei. Responsabilul desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare pentru organizarea cercului pedagogic a fost profesoara Govor Aurelia.

La această activitate metodică au participat 37 cadre didactice din judeţ, de la liceele care pregătesc elevi în domeniile mai sus menţionate: Liceul Tehnologic „ Ioniţă G. Andron” Negreşti-Oaş, Liceul Tehnologic „George Bariţiu Livada”, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” Satu Mare, Liceul Teologic Romano-Catolic “Ham Janos”, Liceul Romano-Catolic „JosephusCalasantius„ Carei şi bineînţeles gazda cercului pedagogic, Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei.

Teme pentru profilul tehnic şi profesional

Tot referitor la cercul pedagogic, profesorul Augustin Moş ne-a comunicat următoarele temele abordate: Dezvoltarea parteneriatelor şcoală-operatori economici. Bune practici în implicarea tutorelui şi a cadrului didactic în evaluarea elevilor la instruirea practică. Conţinutul anexei pedagogice; Implementarea Standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului la clasele a XI-a învăţământ profesional, aprobate prin Ordinul MENCS nr. 4121/2016, respectiv Ordinul MEN nr. 3500/2018. Exemple de bună practică în pregătirea examenului de certificare a calificării profesionale; Metoda proiectului – învăţare prin acţiune practică.

Tema legată de dezvoltarea parteneriatelor scoală – agenţi economici, a fost abordată de profesoara Govor Aurelia de la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei. Despre pregătirea examenului de certificare a calificării profesionale, clasa a XI-a învăţământ profesional, au oferit exemple de bună practică profesorii Miclea Ramona şi Pop Erik de la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei, pentru calificarea Comerciant-vânzător, iar profesoarele Mezat Lavinia şi Voineag Silvia de la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” Satu Mare, pentru calificarea Cofetar-patiser. Metoda proiectului a fost abordată de prof. ec. Ciucos Monica de la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei.

Cercul pedagogic al profesorilor de matematică

Cercul pedagogic al profesorilor de matematică din judeţul Satu Mare a avut loc la Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”. Potrivit inspectoarei dr. Valerica Doina Muntean, temele abordate la cercul pedagogic au fost: 1. Modalităţi de

pregătire a examenelor naţionale – analiză – dr. Valerica Doina Muntean, inspector şcolar; 2. Proiecte Erasmus+ ”Şcoală Europeană” – Reiz Maria, directoarea Liceului Teoretic German Johann Ettinger; 3. Proiecte Erasmus+ Matematică la Liceului Teoretic German Johann Ettinger – Marius Pop, profesor; 4. Matematica în aplicaţii digitale – Moldovan Gheorghe Marius, profesor – Şcoala profesională ”George Coşbuc” Medieşu Aurit; 5. Proiect bilateral Erasmus+ IUWE – Ciordas Claudiu, profesor – Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare; 6. Proiect Erasmus+ Democracy Lesson Let΄s debate like in the European Parlament. Prezentare lecţie: ”Exemple de rapoarte utilizate în practică ” – Vonethe Vasilica, Boroş Adriana, profesori – Liceul Teologic Orthodox ”Nicolae Steinhard”, Satu Mare; 7. Proiect educaţional ”Drumeţie în lumea cunoaşterii” – Mic Oprea Daniela, profesoară – Şcoala Gimnazială „Bălcescu Petőfi” Satu Mare; 8. Proiect Parteneriat ”No more Walls, Just Bridges” – Bandi Ramona, profesoară – Liceul cu Program Sportiv Satu Mare; 9. Proiect Erasmus+ ”The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion” – Olari Delia, profesoară – Şcoala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” Apa;

10. ESA – Workshop de robotică. Follow the Voyage-Share the Experience – Maria Grecu, profesoară – Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Satu Mare.