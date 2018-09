Centrul Judeţean de Excelenţă selectează elevi capabili de performanţă

CJEx va funcţiona cu şapte catedre (7×18 ore pe săptămână)

Centrul Judeţean de Excelenţă (CJEx) Satu Mare organizează o nouă etapă de selecţie pentru elevii capabili de performanţă. De asemenea, se vor alege şi cadrele didactice care se vor ocupa de pregătirea elevilor.

După cum ne face cunoscut Viorel Solschi, directorul instituţiei Centrul Judeţean de Excelenţă are un regulament şcolar propriu dar acesta, foarte asemănător cu regulamentele din şcolile gimnaziale şi din licee (drepturi şi îndatoriri ale elevilor şi ale profesorilor, recompense şi pedepse), Tot regulamentul de ordine interioară prevede şi procedurile de selecţie pentru elevi şi pentru profesori.

Pregătirea tinerilor capabili de performanţă se face în grupe de excelenţă, pe ani de studiu şi pe discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind de minimum 8 şi maximum 15. Pregătirea lor se desfăşoară atât pe durata anului şcolar, fără a perturba programul normal al unităţii de învăţământ, cât şi în timpul vacanţelor.

Criterii de selecţie

Fiecare grupă de excelenţă are şase – zece ore de pregătire pe săptămână, împărţite, unde este cazul, între teorie şi practică. Conform metodologiei de evaluare a potenţialului copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se realizează de o comisie numită prin decizie a inspectorului şcolar general, alcătuită din doi psihologi, doi profesori de specialitate, inspectorul şcolar de specialitate sau profesor metodist.

Criteriile de selecţie pentru elevi: la clasele de început de ciclu – lucrare scrisă; la clasele cu continuare: elevii anteriori (pentru continuitate), şi în plus elevi cu rezultate deosebite la concursurile şcolare, elevi recomandaţi de profesori. Doar în cazuri excepţionale se recurge la testare scrisă (până acuma nu au fost cazuri).

Etapele de selecţie şi numărul de locuri repartizate

Ciclul primar. Potrivit interlocutorului, selecţia elevilor se face în două etape, începând cu 3 octombrie 2018 pentru elevii din clasele primare (a III-a). Selectarea va fi coordonată de inspectorii de specialitate pentru învăţământul primar. Astfel, la Satu Mare vor funcţiona următoarele grupe: Matematică – 15 locuri; Limba română – 15 locuri; Limba maghiară – 15 locuri. La Carei: Matematică – 8 locuri; Limba română – 8 locuri; Limba maghiară – 8 locuri. La Negreşti-Oaş: Matematică – 8 locuri; Limba română – 8 locuri.

Ciclurile gimnazial şi liceal. Pentru elevii de gimnaziu şi de la liceu am stabilit iniţial data de 6 octombrie 2018, care va fi modificată în 13 octombrie, deoarece în 6 octombrie va fi organizat referendumul, iar şcolile în care se organizează selecţia sunt amenajate ca secţii de votare.

Pentru gimnaziu şi liceu vor fi scoase la concurs următoarele locuri: Matematică, clasa a V-a – 15 locuri; clasa a IX-a – 15 locuri; Limba română, clasa a V-a – 15 locuri; Fizică, clasa a IX-a – 15 locuri; Biologie, clasa a VII-a – 10 locuri; clasa a IX-a – 10 locuri; Informatică; clasa a V-a – 10 locuri; clasa a IX-a – 5 locuri; Istorie, clasa a IX-a – 15 locuri.

Concursurile pe discipline sunt coordonate de inspectorii de specialitate sau de reprezentanţii acestora. Selecţia va fi realizată, în principal, de profesorii care vor prelua grupele respective. Şcolile în care se organizează selecţia sunt: Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” pentru municipiul Satu Mare, Liceul Teoretic Carei pentru municipiul Carei şi Liceul Teoretic Negreşti pentru oraşul Negreşti-Oaş.

Catedre şi grupe

În anul şcolar 2018-2019, CJEx va funcţiona cu şapte catedre (7×18 ore /săptămână). Iată şi repartizarea pe grupe în învăţământul gimnazial şi liceal: Matematică – 3 grupe; Informatică – 2 grupe (o grupă în plus din acest an); Limba română – 1 grupă; Fizică şi astronomie – 2 grupe; Chimie – o grupă; Biologie – o grupă; Istorie – o grupă; Atelier interdisciplinar şi limba maghiară – o grupă; Robotică o grupă (1/2 Satu Mare + 1/2 Carei). Acest domeniu este pentru prima dată cuprins în activitatea centrului în acest an.

Începe şi selecţia profesorilor

Pentru noul an şcolar se vor selecta şi profesori care să îndrume elevii în pregătirea pentru performanţă. În cursul anului 2017-2018 în CJEx şi-au desfăşurat activitatea 64 de cadre didactice şi 733 de elevi (330 titulari şi 403 audienţi).

Locul de desfăşurare a cursurilor şi programul

Activitatea în CJEx se desfăşoară de regulă la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic Carei şi Liceul Teoretic Negreşti-Oaş. Există cazuri în care profesorii preferă să îşi desfăşoare activitatea în alte instituţii şcolare deoarece aceste prezintă unele avantaje (de exemplu, învăţământul primar din municipiul Satu Mare la Şcoala Gimnazială ”Grigore Moisil”, sau limba maghiară la Kolcsey, deoarece au bază materială corespunzătoare).

În principal activitatea se desfăşoară sâmbăta dimineaţa. Sunt cazuri în care profesorii şi elevii aleg alte zile în funcţie de situaţia elevilor din grupă: elevi navetişti, şcoli care au ore după-amiază etc.). Cele mai intense activităţi sunt organizate pe timpul vacanţelor (de iarnă şi intersemestrială), precum şi în perioada premergătoare competiţiilor.