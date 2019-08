Celtic - CFR Cluj, de la ora 21:45 în Liga Campionilor

Meciul este transmis în direct de Digi Sport 1

Campioana României la fotbal se află în faţa celui mai important meci din acest început de sezon. CFR Cluj va avea o sarcină dificilă şi va lupta pentru a rămâne în cursa pentru grupele Ligii Campionilor. În această seară se joacă returul din turul 3 al acestei competiţii.

Elevii lui Dan Petrescu vor evolua în deplasare pe terenul campioanei Scoţiei: Celtic Glasgow. Totul porneşte de la acel 1-1 înregistrat săptămâna trecută. Rondon a deschis scorul în minutul 28, pentru ca Forrest să egaleze în minutul 37. Românii pornesc cu şansa a doua pentru că joacă în deplasare, au primit gol pe teren propriu, iar cota de piaţă a echipei din Scoţia este mult peste cea a CFR-ului. Dar asta nu înseamnă că echipa noastră nu are deloc şanse. După jocul de săptămâna trecută putem spune că CFR Cluj are puterea să încurce, chiar să elimine echipa din Scoţia.

“Sper ca arbitrajul să fie corect! E normal ca atunci când joci cu Celtic, în Liga Campionilor şi la ei acasă, arbitrul să dea 10% pentru ei. Sper să nu se întâmple asta. Celtic e favorită! Aţi văzut că face ravagii în campionat. Au jucători tineri, în timp ce noi avem fotbalişti mai în vârstă. Îmi e frică pentru că parcă am avut prea mult noroc cu Hermannstadt. Sper să nu se fi consumat norocul! Când te uiţi la meciurile lui Celtic, te sperii! Are câte 30 de ocazii! E ca şi cum am juca împotriva Barcelonei! Va trebui să ne apăram foarte bine, să ne dublăm şi să stăm foarte bine fizic!”, spune Dan Petrescu.

Echipe probabile:

Celtic: Bain – Abd Elhamed, Simunovic, Ajer, Bolingoli, Forrest, Brown, Christie, McGregor, Edouard, Morgan. Antrenor: N. Lennon.

CFR Cluj: Arlauskis – Susic, Vinicius, Burcă, Camora, Deac, Luis Aurelio, Bordeianu, Djokovic, Rondon, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu.

A doua întâlnire dintre Celtic şi CFR Cluj va fi arbitrată la centru de letonul Andris Treimanis. El va fi ajutat de Haralds Gudermanis şi Aleksejs Spasjonnikovs, iar rezervă va fi Aleksandrs Golubevs. Totul se va vedea în direct pe Digi Sport 1.

Meciurile de marţi:

• Qarabag – APOEL (ora 19.30, în tur 2-1)

• Rosenborg – Maribor (20.00, 3-1)

• Dinamo Kiev – Club Brugge (20.30, 0-1)

• Copenhaga – Steaua Roşie (21.00, 1-1)

• Ferencvaros – Dinamo Zagreb (21.00, 1-1)

• Ajax – PAOK (21.30, 2-2)

• Lask Linz – Basel (21.30, 2-1)

• Olympiakos – Basaksehir (21.30, 1-0)

• Celtic – CFR Cluj (21.45, 1-1)

• FC Porto – Krasnodar (22.00, 1-0)