Celine Dion anulează concertul de la Bucureşti

Celine Dion, în vârstă de 54 de ani, a anunţat, joi, pe contul său de Instagram că suferă de o tulburare neurologică foarte rară – Sindromul Stiff Person (SPS). Astfel, artista şi-a anulat o mare parte din concerte, inclusiv pe cel din Bucureşti, potrivit Daily Mail.

Cu lacrimi în ochi, Celine Dion le-a mărturisit fanilor într-un mesaj video că are probleme de sănătate. „Bună tuturor! Îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp să vă contactez. Îmi lipsiţi atât de mult şi abia aştept să fiu pe scenă şi să vorbesc cu voi în persoană. După cum ştiţi, am fost întotdeauna o carte deschisă şi nu eram pregătită să spun nimic înainte, dar sunt gata acum. Mă confrunt cu probleme de sănătate de mult timp şi mi-a fost foarte greu să fac faţă provocărilor şi să vorbesc prin ce am trecut. Recent, am fost diagnosticat cu o tulburare neurologică foarte rară, numită sindromul persoanei rigide, care afectează unu din un milion de oameni. Deşi încă învăţăm despre această afecţiune rară, acum ştim că acesta este ceea ce a cauzat toate spasmele pe care le-am avut”, a transmis Celine Dion.

Celine Dion a continuat şi a vorbit despre impactul pe care afecţiunea l-a avut asupra ei: „Din păcate, aceste spasme afectează fiecare aspect al vieţii mele de zi cu zi, provocând uneori dificultăţi când merg şi nepermiţându-mi să-mi folosesc corzile vocale pentru a cânta aşa cum obişnuiam”.

Artista a mai transmis că are „echipă grozavă de medici” care lucrează alături de ea pentru a o ajuta să se facă mai bine.

Din cauza problemelor de sănătate, artista a fost din nou nevoită să îşi anuleze concertele din Europa, inclusiv cel din România, care trebuia să aibă loc pe 11 iunie 2023, la Arena Naţională.

„Îmi lipsiţi atât de mult. Mi-e dor să vă văd pe toţi, să cânt pentru voi. Întotdeauna dau 100% pentru spectacolele mele, dar starea mea nu îmi permite să fac asta acum. Pentru a fi din nou cu voi, nu am de ales decât să mă concentrez asupra sănătăţii mele în acest moment şi sper că sunt pe drumul spre recuperare”, a mai spis artista care le-a mulţumit fanilor pentru susţinere. Înainte să înceapă pandemia, Celine Dion a susţinut 52 de concerte în America de Nord. Artista este cunoscută în special pentru piesa din Titanic, „My heart will go on”, pentru care a câştigat două premii Grammy în 1998. În anii următori, cântăreaţa a devenit una dintre cel mai bine vândute artiste din toate timpurile, cu vânzări de discuri care depăşeau 200 de milioane la nivel global. Spectacolele care au fost anulate urmau să aibă loc la Tel Aviv (Israel), Nicosia (Cipru), Attard (Malta), Atena (Grecia), Carhaix (Franţa), Lucca (Italia), Nyon (Elveţia) şi Bucureşti.