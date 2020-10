Cele 13 jucătoare de la CSM Satu Mare pentru noul sezon

După luni de zile, echipa de baschet feminin CSM Satu Mare este pregătită pentru un nou start. Sezonul 2020-2021 va debuta cu prima fază a Cupei României. Sunt două grupe aici, iar un turneu se va desfăşura chiar în sala LPS “Ecaterina Both“ din Satu Mare.

Pentru început iată cele două grupe:

Grupa A: CSM Satu Mare, CSM Alexandria, Agronomia Bucureşti, KSE Târgu Secuiesc;

Grupa B: Ţara Bârsei Braşov, Universitatea Cluj-Napoca, FCC Baschet Arad, Phoenix Constanţa.

Echipele de pe locul 1 din fiecare grupă, plus o echipă norocoasă, stabilită prin tragere la sorţi dintre echipele de pe locul 2, plus Sepsi Sfântu Gheorghe vor juca în Final 4, turneu final programat pentru februarie/ martie anul viitor.

Recent am aflat şi programul turneului de la Satu Mare din perioada 2-4 noiembrie:

Luni, 2 noiembrie

• Agronomia Bucureşti – KSE Tg. Secuiesc 17:00

• CSM Satu Mare – CSM Alexandria 19:30

Marţi, 3 noiembrie

• CSM Alexandria – Agronomia Bucureşti 17:00

• KSE Tg. Secuiesc – CSM Satu Mare 19:30

Miercuri, 4 noiembrie

• KSE Tg. Secuiesc – CSM Alexandria 17:00

• CSM Satu Mare – Agronomia Bucureşti 19:30

Din păcate, meciurile se vor disputa fără spectatori, respectându-se măsurile care se impun în această perioadă. Dar conform informaţiilor noastre, meciurile vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a clubului sătmărean. Din fericire, la prima testare efectuată la finalul săptămânii, niciun membru al delegaţiei CSM Satu Mare (jucătoare şi staff) nu a fost depistat pozitiv la COVID-19.

La echipa sătmăreană a revenit antrenorul Maikel Lopez din Insulele Canare. În ceea ce priveşte lotul de jucătoare, el este format din:

Jucătoare: Kilin Tunde, Teodora Neagu, Marina Şolopova, Erica Covile, Bria Goss, Alina Podar, Carla Popescu, Adina Pop, Renata Szmutku, Delora Pricop, Ana Silvia Pop, Laura Bota, Anisia Croitoru.

Antrenori: Miguel Lopez – principal, Volha Tămîrgeanu – secund.

Anamaria Kadar nu se mai află la echipă, Brittany Denson nu a trecut testele medicale (nu s-a respectat contractul, astfel că nu mai continuă la CSM Satu Mare), iar Andrea Olah aşteaptă al doilea copilaş.