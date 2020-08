Cele 10 porunci care fac imposibile alianţele electorale, la Bucureşti, la Satu Mare şi în alte părţi

Fiecare partid îşi urmăreşte interesul propriu, la fel cum fiecare candidat nu face decât să-şi urmărească interesul personal

La Bucureşti, dar şi la nivel de ţară, nu se pot face alianţe electorale complete din următoarele 10 motive:

1. PNL nu intră în alianţă cu PSD nicăieri în ţară, după modelul de la Bucureşti;

2. USR-PLUS trece drept partenerul PNL, dar vrea să depăşească PNL, fără să se alieze cu alt partid;

3. PNL şi USR-PLUS îşi doresc voturile alegătorilor PMP, dar nu intră în alianţă cu partidul lui Băsescu;

4. Băsescu, drept răspuns, candidează la Bucureşti pentru a zădărnici victoria lui Nicuşor Dan, candidatul PNL-USR PLUS;

5. Victor Ponta candidează la Bucureşti pentru a împiedica victoria candidatului PSD la Bucureşti, Gabriela Firea;

6. Pro România vrea să obţină rezultate mai bune decât PSD, iar pentru a-şi atinge ţinta racolează primarii PSD;

7. PSD vrea ca Pro România să obţină cât mai puţine voturi;

8. PNL vrea ca ALDE să nu treacă pragul electoral, dar speră să obţină voturile electoratului ALDE;

10. Al zecelea să-l explice conducătorii partidelor şi candidaţii.

La Satu Mare cele 10 porunci sunt cel puţin duble:

1. Pe motiv că maghiarii sunt uniţi în jurul candidaţilor UDMR, alegătorii români din Satu Mare ar dori ca partidele româneşti să se alieze pentru a învinge candidaţii maghiari;

2. Partidele româneşti vor să bată UDMR, dar nu vor să se alieze;

3. Fiecare partid românesc din Satu Mare are propriul motiv să nu intre într-o alianţă cu alt partid românesc;

4. PNL nu vrea în niciun chip să se alieze cu PSD. Nicăieri în ţară, deci nici în Satu Mare;

5. PNL nu vrea să se alieze cu Pro România, pe motiv că Victor Ponta nu este un om de cuvânt şi atacă necontenit guvernul;

6. Pro România nu vrea să facă alianţe cu PSD. Urmăreşte doar să racoleze primari PSD;

7. USR şi PLUS nu vor ca un candidat PNL să câştige funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare;

8. PNL nu vrea ca un membru USR sau PLUS să câştige funcţia de primar în municipiul Satu Mare;

9. USR PLUS consideră că sunt votaţi şi de alegători maghiari şi din acest motiv nu-şi doresc o alianţă cu PNL;

10. UDMR nu-şi doreşte ca partidele româneşti să se alieze pentru că astfel ar pierde şi funcţia de preşedinte de consiliu judeţean şi funcţia de primar în municipiul Satu Mare;

11. UDMR, pentru a împiedica formarea unei alianţe a partidelor româneşti promite rând pe rând funcţii tuturor partidelor româneşti dacă nu intră în alianţa românească;

12. UDMR numeşte alianţa românească anti-maghiară;

13. Românii ştiu că la toate alegerile maghiarii nu votează decât cu UDMR;

14. UDMR promite cele două perechi de funcţii, de vicepreşedinţi CJ şi viceprimari, la toate partidele româneşti. Deşi nu sunt decât două funcţii de vicepreşedinţi CJ şi două de viceprimari la primăria Satu Mare, promite aceste funcţii la PNL, PSD, USR, PLUS, Pro România, PMP, ALDE. Candidaţilor independenţi români care vor rupe din voturile electoratului român le promite recompense;

15. Partidele româneşti sunt mulţumite că Forumul Democrat German nu mai vrea să candideze pe listele UDMR pe motiv că şvabii sătmăreni îşi pierd identitatea;

16. Un alt motiv este că UDMR nu a oferit Forumului German funcţiile promise la alegerile din 2016, în special poziţia de city manager la primăria Satu Mare şi director administrativ la consiliul judeţean;

17. Partidele româneşti ar dori să intre în cursa electorală candidaţi maghiari pentru a rupe din voturile maghiarilor;

18. Partidele româneşti ar susţine un candidat comun independent la primăria Satu Mare, dar se tem că acesta va trece cu timpul la unul dintre partide;

19. ALDE nu face singur pragul electoral şi astfel ar intra în alianţă cu cine-l primeşte, cu PSD, PNL, Pro România, dar negociază şi cu UDMR;

20. USR-PLUS nu este interesat de obţinerea unor funcţii, ci de obţinerea unui număr mai mare de voturi decât PNL pentru a se poziţiona mai bine la nivel de ţară pentru alegerile parlamentare.