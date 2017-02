Cel mai mare şi frumos târg de nunţi din Satu Mare şi-a deschis vineri porţile

Wedding Expo&Bridal Show are loc în incinta Pieţei Rex din Micro 17

Trei zile de poveste la Satu Mare, scrise de Show Time Entertainment Factory cu ocazia celei de-a opta ediţie a Târgului de nunţi Wedding Expo&Bridal Show, eveniment care are loc la finele acestei săptămâni în incinta Pieţei Rex din Micro 17, pe strada Braşov numărul 17.

Vineri, 3 februarie 2017, şi-a deschis porţile Târgul de nunţi Wedding Expo&Bridal Show, un eveniment care nu mai are nevoie de nicio prezentare, de ani buni încoace fiind cea mai bună soluţie pentru miri, socrii, naşi, unchi şi mătuşi, de ce nu, pentru tot alaiul de nuntă.

Ediţia cu numărul opt aduce în Satu Mare 55 de expozanţi din judeţele Satu Mare, Maramureş, Cluj, Bihor, Sălaj şi de peste graniţă, din Ungaria. Oferta la fiecare din standurile expozanţilor este una cât se poate de bogată, iar în rândurile de mai jos vom încerca să vă descriem atmosfera din prima zi a târgului. Înainte de toate, aşa cum spunea directorul târgului de nunţi, Attila Antal, în deschiderea evenimentului, pe lângă numărul mare de expozanţi de la această ediţie, aduce şi o mulţime de surprize plăcute pe scena din incinta Pieţei Rex. Prima surpriză poartă semnătura trupei XXL care a susţinut un minunat spectacol vineri seara în cadrul târgului. Sâmbătă şi duminică se anunţă prezentări de modă ale designerilor locali şi momente susţinute de alte formaţii de la noi.

Revenind la expozanţi vă spunem că a opta ediţie a Târgului de nunţi Wedding Expo & Bridal Show acoperă toate gusturile viitorilor miri şi mirese. Expozanţii au preţuri pentru orice buzunar şi o mulţime de reduceri de preţ pentru cei care semnează contracte în cadrul târgului. Târgul de Nunţi Wedding Expo & Bridal Show prezintă aşadar într-un mod profesionist cele mai noi tendinţe în organizarea de evenimente festive, în această categorie fiind incluse nunţi, botezuri, majorate şi alte evenimente. Sâmbătă şi duminică, în cadrul târgului sunt prezentate la standuri ultimele tendinţe în materie de rochii de mireasă, costume pentru miri, accesorii şi rochii de seară. Cofetăriile şi laboratoarele au la standurile lor prăjituri şi torturi, candy baruri, firmele de cocktailuri au explozie de culoare în pahare, iar studiourile foto-video îi aşteaptă pe viitorii miri cu cele mai noi tendinţe în materie de albume de fotografii şi înregistrări video. La Târgul de Nunţi Wedding Expo & Bridal Show sunt prezente firme de sonorizare, restaurante, servicii de catering, florării, dar şi agenţii de turism cu oferte variate pentru luna de miere.

Designerii Cosmin Mureşan şi David Sebastian, reprezentanţi CM – Creation de Mode, au venit la această ediţie a târgului cu un stand ducând uşor a budoar, un mobilier extrem de elegant în stil baroc, un decor pe măsura unor rochii special create pentru evenimentul de la Satu Mare< „Prezentăm rochia tatuaj, o rochie realizată integral din dantelă şi tul, o rochie în stilul secolului al 17-lea, cu sistem de închidere stil corset”. Viitoarele mirese sunt aşteptate la stand. Am mai povestit şi cu Alexandru Szirmay, directorul de vânzări al unui salon de rochii de mireasă, acesta spunându-ne că dată în anii trecuţi era la modă albul şi Ivory, de această dată la rochiile de mireasă culorile anului sunt între Ivory şi bej şi cu dantela specifică trendului acestui an. Pentru că piesa de rezistenţă a nunţii este chiar rochia de mireasă, am discutat în cadrul târgului şi cu Cristina Gavriluţ, reprezentanta unui salon de rochii din Bihor, care ne-a spus că a venit la Satu Mare cu o ofertă variată pentru toate gusturile şi bugetele şi cu reduceri foarte mari de până la 50% inclusiv la modele de anul acesta.

Sunteţi aşteptaţi la ediţia a opta a Târgului de Nunţi Wedding Expo & Bridal Show sâmbătă şi duminică, în 4 şi 5 februarie, de la ora 10 la 18.