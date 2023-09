CEL MAI MARE FESTIVAL LITERAR DIN ROMÂNIA: Doi scriitori sătmăreni, Dumitru Păcuraru şi George Vulturescu, invitaţi la Festivalul Internaţional de Poezie, Bucureşti, 11-17 septembrie 2023

Organizator: Primăria Generală a Capitalei, prin Muzeul Naţional al Literaturii Române

SimpozioAne, conferinţe, lansări-perfomance, vernisaje, dialoguri, lecturi publice susţinute de cei mai reprezentativi poeţi din Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Austria, Republica Moldova, Bolivia, Polonia, Spania, Macedonia de Nord, Bosnia, Canada, Grecia, Bulgaria, Ţările de Jos, Uruguay, Austria, Danemarca, Albania, Peru, România.

În perioada 11- 17 septembrie 2023, la Bucureşti are loc la Bucureşti Festivalul Internaţional de Poezie. Cea mai prestigioasă manifestare literară din România, ediţia din acest an, a 13-a, se desfăşoară după cunoscutul dicton al lui Cicero, Inter arma silent musae, dar cu semnul întrebării la sfârşit. Adică în timp de război, între arme, muzele trebuie să tacă?

Dictonul se potriveşte vremurilor noastre, explică organizatorul, Primăria Generală a Capitalei, prin Muzeul Naţional al Literaturii Române, pentru că „trebuie să pledăm pentru prezenţa muzeelor care inspiră artele şi cuvântul liber până şi în vremurile tulburi şi dificile de azi, cu un război ce se aude la frontiera ţării noastre, într-o Europă ce se înarmează tot mai mult cu obuze şi tot mai puţin cu cărţi.”

Poeţi invitaţi, în ordinea lecturilor publice organizate pe parcursul celor 7 zile: José Manuel de Vasconcelos (Portugalia), Ana Blandiana (România), Milo De Angelis (Italia), Octavian Soviany (România), Magda Cârneci (România), Caius Dobrescu (România), Teodor Dună (România), Philippe Tancelin (Franţa), Moni Stănilă (Republica Moldova), Florin Iaru (România), Alexandru Vakulovski (Republica Moldova), Gabriel Chavez Casazola (Bolivia), Bogdan Ghiu (România), Manasia Ştefan (România), Anastasia Gavrilovici (România), Lucian Vasiliu (România), Cristina Drăghici (România), Ioan Pintea (România), Aurora Luque (Spania), George Vulturescu (România), Rachid Rhales (Maroc), Maria Pilchin (Republica Moldova), Iustin Butnariuc (România), Sorina Rîndaşu (România), Leo Butnaru (Republica Moldova), Yevgeniy Breyger (Germania), Nora Iuga (România), Simona Popescu (România), Roman Honet (Polonia), Kiro Urdin (Macedonia de Nord), Harold Alva (Peru), Fulgencio Martinez (Spania), Moshe Itzhaki (Israel, video), Cristina Alexandrescu (România), Andrew Davidson Novosivschei (SUA/România), Denisa Crăciun (România/ Spania), Goran Simic (Bosnia), Dumitru Păcuraru (România), Cyrus Console (Canada), Toni Chira (România), Lise Gauvin (Franţa), Adrian Lesenciuc (România), Nico Bleutge (Germania), Tatiana Ernuţeanu (România), Laurenţiu Ciprian Tudor (România), Nikolaos Vlahakis (Grecia), Rita Chirian (România), Kristin Dimitrova (Bulgaria), Kira Iorgoveanu Mantsu (România/ Germania), Radu Sergiu Ruba (România), Adrian Alui-Gheorghe (România), Radu Andriescu (România), Krystalli Glyniadaki (Grecia), Nicolae Prelipceanu (România), Ioan Matiuţ (România), Alina Purcaru (România), Alexandru Higyed (România), Dagmar Dusil (Germania), Andra Rotaru (România), Ioana Greceanu (România), Tudor Voicu (România), Denisa Ştefan (România), Răzvan Andrei (România), Ramona Boldizsar (România).

: Semier Insayif (Austria), Cosmin Perţa (România), Ioana Nicolaie (România), Ester Naomi Perquin (Ţările de Jos), Kata Győrfi (România), Julio Pavanetti (Uruguay), Cătălina Matei, (România), Annabel Villar (Uruguay), Denisa Comănescu (România), Minh-Triêt Pham (Franţa), Andra Mihăilescu (România), Udo Kawasser (Austria), Corina Oproae (România/Spania), Elena Bălăşanu (România), Florina Zaharia (România), Mina Decu (România), Gordana Vlajić (Serbia), Traian Pop Traian (România/Germania), Claus Ankersen (Danemarca), Aksinia Mihailova (Bulgaria), Andrei C. Şerban (România), Ivan Hristov (Bulgaria), Ana Paraschivescu (România), Nicolae Coande (România), Ruxandra Cesereanu (România), Romulus Bucur (România), Daniela Şontică (România), Robert Şerban (România) Miruna Vlada (România), Tonia Tzirita Zacharatou (Grecia), Jona Xhepa (Albania), Ornela Alia (Albania), Elena Chirila (România), Ana Gurdiş (România), Ioana Ţurcan (România), Gergana Ivanova (Bulgaria), Katarzyna Wojtczak (Grecia/Polonia), Anastasia Gavrilovici (România), Adelina Pascale (România), Adrian Schiop (România), Floarea Ţuţuianu (România), Alexandru Funieru (România), Fulgencio Martinez şi Aurora Luque (Spania), Harold Alva (Peru).

Dialoguri, Conferinţe, concerte, vernisaje

Q & A: Milo De Angelis (Italia) José Manuel de Vasconcelos (Portugalia) în dialog cu Dinu Flămând

Lectură publică Q & A cu Lise Gauvin (Franţa) Lectură Claus Ankersen (Danemarca) din vol. „În apărarea cireşelor / In defence of the cherries”.

Vernisaj, expoziţia artistului Mircea Bichiş

Lansarea-performance a cărţii Societatea de Socializare din Medio Monte de Marian Ilea

Conferinţă Bruno Mazzoni

Concert Elven Bird

Seară literară cu Nico Bleutge şi Yevgeniy Breyger (Germania)

Concert Lorette Enache

Traian Pop Traian (România/Germania) în dialog cu Dinu Flămând

Proiecţii de filme

Roman în versuri (Înspre poezia lui Kiro Urdin) – 50`16„, scenariu: Yane Teoharevski (limba macedoneană, cu subtitrare în limba română)

Tabula Rasa – 44`38„

Planetarium Dance – 42`

ECHO III: For Memory`s Sake: Performance, video-poeme, lecturi publice de poezie

Proiect co-finanţat de Europa Creativă, în colaborare cu asociaţii importante din Grecia (Inter Alia şi Biennale of Western Balkans), Albania (PVN) şi Bulgaria (Open Space Foundation). ECHO III este un proiect de artă şi patrimoniu care îşi propune să reunească artişti care lucrează în domeniile teatrului, muzicii, artelor vizuale şi literaturii pentru a explora temele practicilor maritale în contextul balcanic.

În cadrul proiectului, în urma a două rezidenţe, la Bucureşti şi la Tirana, au fost realízate video-poeme şi au fost scrise poezii de către artiste din România, Republica Moldova, Bulgaria, Albania şi Grecia, pe teme legate de căsătoria forţată/ aranjată, relaţii de gen şi alte practici maritale.

Echipa FIPB 2023

Ioan Cristescu – Directorul festivalului, Manager – Muzeul Naţional al Literaturii Române

Selecţie poeţi români

Dinu Flămând – Director artistic

Gabriela Toma – Programe, Muzeul Naţional al Literaturii Române

Andreea Balaban, Gabriela Mareş, Loreta Popa, Monica Morariu, Gabriela Scaete – Relaţii Publice, Muzeul Naţional al Literaturii Române

Ilinca Stratan, Antoanella Bănciulescu, Ioana Mira Matei, Marius Manea – Proiecte Culturale, Muzeul Naţional al Literaturii Române

Alina Niculescu, Doro Nicolescu, Alexandra Mihai, Jenica Potop, Mirela Feru – Case Memoriale, Muzeul Naţional al Literaturii Române

Luminiţa Corneanu, Luana Stroe, Iuliana Miu, Andreea Teliban, Alexandru Dumitriu, Vasile Gribincea, Radu Băieşu – Editura Muzeul Literaturii Române

Violeta Vârjoghe, Ana Claudia Cencu, Ina Mareş, Adriana Niculae, Maria Mircea – Compartiment Contabilitate-Financiar, Muzeul Naţional al Literaturii Române

Eugenia Oprescu, Luigi Bambulea, Daniela Băbu, Mihaela Stanciu, Oana Păcurariu, Raluca Toma, Consuela Cioboteanu – Patrimoniu, Muzeul Naţional al Literaturii Române

Dan Marinescu, Alex Ursu – multimedia, Muzeul Naţional al Literaturii Române

Daniela Toma, Alexandrina Mocanu – Expoziţia de bază a MNLR

Dorin Stamate, Marian Titivel, Eugen Văcaru, Cristian Păun – Departament Administrativ, Muzeul Naţional al Literaturii Române

Mircia Dumitrescu – ilustraţie (sculptură) şi viziune grafică FIPB

Petru Şoşa – viziune grafică şi DTP materiale de promovare FIPB 2022

Emilia Petre – tehnoredactare