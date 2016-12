Cei care vor să intre în guvern se plimbă prin București așteptând să fie numit premierul

Guvernul, ca și proiect, este realizat, dar membrii coaliției care vor să intre în viitorul executiv stau și se plimbă prin București, a afirmat, joi seara, președintele PSD, Liviu Dragnea.



„Guvernul ca și proiect este realizat. Doamna Shhaideh era pregătită — este o femeie conștiincioasă — să meargă la tablă la președinte în această săptămână cu tot, așa cum i s-a cerut, cu programul, cu discuția despre deficite, echilibrul macroeconomic, toate măsurile noastre, stabilitate, inclusiv arhitectura guvernamentală și echipa guvernamentală. Normal că era pregătită. (…) Există și proiectul de buget făcut. Această coaliție, cu cei care vor să intre în guvern stau și se plimbă prin București. A fost Sorin Grindeanu, ne-am despărțit în seara asta, s-a dus să-și mai cumpere două cămăși. Stă și mâine aici, că doar-doar s-o întâmpla ceva. (…) Suntem în situația asta. Ce credeți că pot să spună alte țări, cum pot înțelege alte țări ce se întâmplă la noi? Există foarte multă îngrijorare. Oamenii de afaceri români și străini cum se gândesc? Cursul ăsta care a început să o la vale… Totul devine din ce în ce mai periculos. Există o limită în toate astea”, a spus Dragnea, la RTV, citat de Agerpres.

El a amintit, în context, că Guvernul Cioloș a fost instalat într-o zi și jumătate, miniștrii cabinetului fiind chiar ajutați de social-democrați. „Pentru că noi am fost responsabili, am zis că țara are nevoie de stabilitate, nu de criză. Într-o zi jumate a fost instalat. (…) Am ținut piept frustrărilor tuturor colegilor de partid. Fiecare ministru a fost luat de mână de fiecare ministru din cabinetul Ponta, discutat cu el, ajutat, dat materiale, membrii din comisiile de audiere ai noștri i-au ajutat, i-au îndrumat, pentru ca audierea să curgă repede, să fie civilizată, să ajungem la votul de învestitură. Și acuma vine și spune că în două zile e grabă? (…) Să mai stăm încă o săptămână? În fiecare zi în care se întârzie instalarea guvernului se produc prejudicii pentru români și pentru țară. (…) Sorin Grindeanu a stat cu mine și cu domnul Tăriceanu câteva ore, doar-doar o ieși ceva de la întâlnirea informală”, a adăugat liderul PSD.

Liviu Dragnea a arătat că nu putea să facă ”două-trei propuneri” pe care să le trimită apoi la președinte „să le tragă din căciulă”.

„Suspendarea este un joc mic. (…) Eu nu vreau să jucăm România la ruletă”, a mai spus Dragnea, adăugând că programul de guvernare prezentat în campanie rămâne 100% valabil.