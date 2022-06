Cea mai simpla modalitate de transfer al unui nume de domeniu web

Exista situatii cand unii utilizatori decid sa isi transfere domeniul web impreuna cu site-urile lor catre o noua gazda – de obicei atunci cand gasesc pachete mai ieftine sau mai avantajoase. Procesul de transfer al unui nume de domeniu web este o situatie obisnuita dar poate parea complicata pentru multi dintre proprietarii de domenii web. Este o preconceptie gresita dar este important sa stiti este nevoie de timp pentru a finaliza procesul de transfer al unui nume de domeniu.

Vom enumera in continuare toate etapele pe care trebuie sa le parcurgeti pentru transferul unui nume de domeniu web astfel incat sa fie cat mai simplu de urmat pentru dvs.

Cu toate acestea, inainte de a intra in detalii retineti ca nu ar trebui sa confundati:

transferul unui nume de domeniu la un nou registrar

transferul proprietatii domeniului catre o alta persoana (registrant sau „titularul sau detinatorul numelui de domeniu”)

In acest articol ne vom ocupa de primul caz – transferul domeniului la un nou registrar.

In acest scenariu, din nou, exista doua etape:

Parasirea vechiului registrar de domenii si

Procesul de transfer in sine

Etapele unui transfer de domeniu pas cu pas

1. Verificarea eligibilitatii de transfer a domeniului

Domeniile create sau transferate in ultimele 60 de zile nu pot fi transferate. Prin urmare, trebuie sa va asigurati ca domeniul pe care doriti sa il transferati nu se afla in aceasta perioada de 60 de zile.

2. Achitati taxa pentru transferul domeniului dvs.

In general, orice transfer de nume de domeniu implica prelungirea inregistrarii domeniului cu un an si in acelasi timp plata prelungirii inregistrarii.

3. Actualizarea datelor de contact

Asigurati-va ca ati actualizat toate datele de contact de la WHOIS. Pentru a face acest lucru, trebuie sa va conectati la panoul de control al actualului registrar unde aveti domeniul. De ce este necesara actualizarea datelor ? Simplu, registrarul va trebui sa va contacteze. Daca informatiile nu sunt corecte, procesul va esua.

Adresa de email secundara

Este recomandat sa aveti o adresa de e-mail suplimentara functionala (Gmail, Yahoo, etc. – una care nu utilizeaza numele dvs. de domeniu), deoarece puteti pierde accesul la serviciile de e-mail in timpul procesului de transfer. Prin urmare, este mai bine sa stabiliti un e-mail secundar pentru a asigura comunicarea esentiala.

4. Deblocati domeniul

Un nume de domeniu blocat inseamna ca acel domeniu este asociat cu un anumit furnizor de servicii. In plus, serveste la prevenirea transferurilor neautorizate.

Cel mai probabil si domeniul dvs. este blocat si va trebui sa il deblocati. Cu toate acestea, modul de deblocare al acestuia variaza in functie de registrarul actual. Fie il puteti debloca manual prin intermediul panoului de control al domeniului, fie ii puteti cere registratorului sa il deblocheze pentru dvs.

5. Obtineti codul de autorizare a transferului

Pentru a va transfera domeniul veti avea nevoie de un cod de autorizare a transferului (numit si Auth-Code, Auth-Info Code sau AuthInfo Code, EPP Code). Acest cod exista pentru a va proteja domeniul impotriva transferului de catre o terta parte neautorizata.

In plus, acest cod serveste drept punte intre vechiul si noul registrar si trebuie sa vi se puna la dispozitie in termen de 5 zile de la solicitarea dvs., de obicei prin email. Unii registrari permit generarea automata a codurilor direct din panourile de control.

Pentru a obţine codul EEP contactati furnizorul serviciului de inregistrare a domeniului. Procedura poate varia de la companie la companie. In unele situaţii codul EPP este furnizat pe email in urma unei cereri explicite catre registrarul actual in altele codul EPP poate fi obţinut din contul dvs. de client.

6. Contactati noul registrar

Mai intai, trebuie sa va adresati noului registrar (la care doriti sa treceti) pentru a incepe procesul de relocare a domeniului. Vizitati pagina web a acestuia dedicata transferului si verificati cum decurge procesul de transfer si alte informatii necesare.

7. Initiati transferul domeniului

Introduceti informatiile relevante in pagina noului registrar dedicata transferului de domenii. Introduceti numele de domeniu (pe care doriti sa il transferati) si codul de autorizare exact (l-ati primit de la vechiul registrar) pentru a initia transferul.

7. Autorizati transferul domeniului

Dupa ce introduceti codul de autorizare, veti fi contactat si vi se va cere sa confirmati datele de contact, respectiv sa aprobati oficial transferul. Asigurati-va ca informatiile de contact pe care le-ati furnizat in baza de date WHOIS sunt corecte.

In acest moment, ati terminat procesul de transfer domeniu si trebuie sa asteptati cateva zile finalizarea acestuia. In cele din urma, noul registrator va trimite un e-mail cu privire la finalizarea cu succes a procesului de transfer al domeniului.

Achizitionarea sau transferul unui nume de domeniu unic si a unui serviciu de gazduire web sunt primii pasi catre crearea site-ului web al afacerii dvs. S-ar putea sa va ganditi ca este doar un nume de domeniu si il puteti cumpara de la oricine insa nu este atat de simplu. Fiecare registrar de domenii are propriile servicii si conditii de furnizare a serviciului; daca l-ati inregistrat deja la un registrar cu optiuni limitate, nu trebuie sa va faceti griji. Puteti opta pur si simplu pentru transferul domeniului catre un nou registrar.

Grija fata de clienti, o buna experienta a utilizatorilor, protectia confidentialitatii, preturile – toate acestea sunt posibile motive care sa va faca sa treceti la un nou registrar.