Cea mai lungă probă specială de la Dakar a fost anulată din cauza ploilor torențiale

Mani Gyenes începe luni a doua jumătate, de pe locul 18

Sâmbătă trebuia să se meargă pe cea mai lungă probă specială de la Dakar 2017, cea de 527 km. Dar din cauza condițiilor meteo extreme, organizatorii competiției au decis anularea probei speciale din etapa a 6-a.

Astfel că s-a ajuns în La Paz, capitala Boliviei, în regim de legătură. Ploile torențiale au făcut traseul impracticabil, și așa piloții au avut două zile de pauză. Asta pentru că duminică, la jumătatea competiției, era programată deja o zi de pauză.

Revenim la etapa a 5-a, cea de vineri, cea care a fost întreruptă la km 219. “Ziua a cincea a fost una foarte lungă. Trebuia să fie două probe speciale, dar a doua, din păcate, s-a anulat din cauza vremii. Prima probă a fost una de 219 km și am luat startul pe ploaia care a continuat până la km 80. Am făcut și astazi două greșeli de navigație deoarece organizatorii au schimbat ceva pe GPS. Din acest an, nu ne mai apare la punctele GPS săgeata care să ne ajute la navigat, dar și pilotii din față au aceeași problemă. Așa că am pierdut și astăzi vreo 10-12 minute din cauza navigației, dar în rest a fost ok, mi-a plăcut. Contează că sunt în top 20 acum și sper să mai reușesc să mai urc în clasament. Aici plouă foarte tare și nu se știe încă dacă se va ține proba din etapa a șasea. Eu imi doresc să se țină ca să mai pot recupera”, ne-a declarat Mani Gyenes, sătmăreanul de la Autonet Motorcycle Team. Din păcate nu s-a ținut proba de sâmbătă, iar Gyenes va începe a doua jumătate a Dakar-ului de pe locul 18 în clasamentul general. Are timpul 17ore4min31sec, iar pe primul loc se află Sam Sunderland cu 15ore22min5sec.

Așadar, luni este programată etapa a 7-a care măsoară 622 km, din care 322 km proba specială. Piloții rămân în Bolivia și pentru această rundă.

Iată etapele rămase de la Dakar 2017:

• Etapa 7 (La Paz – Uyuni): 9 ianuarie – 622km (322 km p.s.)

• Etapa 8 (Uyuni – Salta): 10 ianuarie – 892 km (492 km p.s.)

• Etapa 9 (Salta – Chilecito): 11 ianuarie – 977 km (406 km p.s.)

• Etapa 10 (Chilecito – San Juan): 12 ianuarie – 751 km (449 km p.s.)

• Etapa 11 (San Juan – Rio Cuarto): 13 ianuarie – 754 km (288 km p.s.)

• Etapa 12 (Rio Cuarto – Buenos Aires): 14 ianuarie – 786 km (64 km p.s.)