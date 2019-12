Ce va sacrifica PNL, relaţia cu UDMR sau cu USR-PLUS?

La sfârşitul săptămânii în cadrul unei Convenţii despre care nu s-a făcut multă publicitate, Dacian Cioloş a fost reales preşedinte al PLUS. Cu aceeaşi ocazie, partidul şi-a anunţat candidatul la primăria generală a Capitalei.

Ca într-o oglindă, în aceeaşi zi, şi-a anunţat şi USR candidatul pentru Primăria Bucureşti.

Cele două partide îşi doresc cu ardoare să câştige alegerile la Bucureşti.

Primarul General este una dintre funcţiile cele mai vizibile.

USR-PLUS pornesc de la ideea că alegerile din Bucureşti dau tonul pentru întreaga ţară. Pentru a-şi atinge scopul au inventat un mecanism complicat pentru desemnarea unui candidat comun în care este inclus şi PNL.

În prima fază se vor organiza un soi de alegeri interne în interiorul fiecărui partid, apoi o competiţie electorală între cei trei candidaţi. Într-un fel asta duce la modelul american de desemnare a candidaţilor la preşedinţie.

Dacă USR şi PLUS au ajuns la un consens, să vedem dacă va fi de acord şi PNL să intre în acest joc. De obicei partidul care dă preşedintele şi are primul ministru începe să devină foarte lacom şi vrea şi mai mult. Vrea să câştige cât mai multe primării, în primul rând ale marilor oraşe, începând cu Bucureştiul. PNL are deja câteva primării de mari oraşe şi reşedinţe de judeţ, Cluj, Timişoara, Oradea, Arad, Alba Iulia, Ploieşti, Călăraşi, Piatra Neamţ, Suceava. Mai sunt câteva reşedinţe de judeţ care au primari independenţi, Târgu Mureş, Braşov. Îi lipseşte din panoplie Bucureştiul, Constanţa, Iaşi, Craiova, dar şi reşedinţele de judeţ cu primari independenţi, Târgu Mureş, Braşov, precum şi municipii şi oraşe. La Sibiu primarul este de la Forumul Democrat German, iar la Baia Mare primarul a fost ales de o coaliţie locală.

PSD are primari în marile oraşe, dar aceştia au obţinut voturi sub PNL sau USR şi la euroalegeri şi la prezidenţiale. Chiar dacă alegerile vor fi dintr-un singur tur, o coaliţie PNL şi USR-PLUS are şansa de a câştiga primăriile acestor localităţi.

În acest moment partidele se diferenţiază între ele prin modul în care se raportează la alegerile anticipate şi alegerile locale. O parte dintre ele doresc alegeri anticipate şi alegerea primarilor din două tururi, altele nu vor să rămână lucrurile cum au fost.

Pornind de la modalitatea de alegere a primarilor, USR şi UDMR s-au radicalizat.

PNL este prins la mijloc. Printr-un acord scris şi făcut public Ludovic Orban a promis USR că va modifica legea alegerilor, iar UDMR-ului că nu va modifica legea prin ordonanţă de urgenţă sau asumare.

Rămâne un mister ce îşi doreşte PNL cu adevărat. Cum şi PSD este clar că nu vor alegeri în două tururi cele două partide, la care este posibil un aport al Pro România pot dărâma guvernul PNL printr-o moţiune de cenzură. Căderea guvernului înseamnă un pas spre alegerile anticipate. Tocmai asta îşi doresc PNL şi USR-PLUS. Situaţia pare cât se poate de încurcată, dar preşedintele Iohannis iese câştigător în orice variantă, el dorind şi alegeri anticipate şi alegerea primarilor în două tururi.

Ce va sacrifica PNL, relaţia cu UDMR sau cu USR-PLUS? Depinde ce pierde şi ce câştigă supărând o parte sau alta. USR are 27 de parlamentari, iar UDMR 21.

Diferenţa nu este mare, dar ea va arăta direcţia spre care se îndreaptă PNL. Este foarte posibil ca PNL să-şi dorească primari doar pentru el, o alianţă cu USR-PLUS însemnând o împărţire a victoriei cu partidele lui Dan Barna şi Dacian Cioloş. Până la urmă PNL şi USR-PLUS sunt în competiţie, în schimb UDMR, dacă i se satisfac cererile devine un partener loial.