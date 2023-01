Ce sunt sculele auto de impact si de ce au o importanta covarsitoare?



In momentul in care devii sofer, trebuie sa fii pregatit pentru situatiile multiple care apar in trafic, inclusiv pentru eventualitatea efectuarii unor lucrari de intretinere sau mici reparatii la masina. Uneori, acestea apar pe nepregatite si, pana sa apelezi la un profesionist, e nevoie sa te descurci singur. In acest scop, o trusa de scule auto se va dovedi de mare folos.

Exista mai multe categorii de instrumente care te pot ajuta, precum scule electrice si pneumatice, cricuri si echipamente de ridicat, clesti sau echipamente pentru ulei.

O categorie speciala este reprezentata de asa-numitele scule auto de impact, care se remarca prin faptul ca sunt folosite frecvent. Este vorba despre chei fixe, tubulare, inelare si stelare, surubelnite, adaptoare sau biti.

Tipuri de chei necesare pentru trusa unui sofer

Cheile fixe sunt realizate din aliaje de otel si se caracterizeaza prin faptul ca deschiderea lor nu poate fi modificata. Datorita acestui fapt, au o rezistenta sporita in timp si pot fi folosite inclusiv pentru desfacerea unor suruburi si piulite care nu ar reactiona la alte tipuri de chei.

Dimensiunile sunt exprimate in milimetri, fiind de obicei cuprinse intre 4 si 55 de milimetri, si se refera la distanta dintre cele doua falci. De foarte multe ori, aceasta dimensiune este trecuta pe maner, in apropierea capului cheii.

Dimensiunile sunt exprimate in milimetri, fiind de obicei cuprinse intre 4 si 55 de milimetri, si se refera la distanta dintre cele doua falci. De foarte multe ori, aceasta dimensiune este trecuta pe maner, in apropierea capului cheii.

Cheile inelare au capatul in forma unui cerc inchis, ceea ce ajuta la o mai buna fixare in pozitia necesara pentru strangere sau desurubare. Pot sa aiba un singur inel la unul dintre capete sau doua inele de dimensiuni diferite, la fiecare din cele doua capete. Poti alege astfel de scule auto de mai multe dimensiuni, cuprinse de regula intre 23 si 75 de milimetri.

Cheile tubulare au doua falci hexagonale pe fiecare latura si nu pot fi folosite decat cu ajutorul altor tipuri de chei, fixe sau reglabile. Ele isi dovedesc utilitatea in momentul in care este nevoie de desfacerea unor suruburi mai greu accesibile.

Surubelnite si alte scule auto de impact

O surubelnita de impact are aspectul unei surubelnite supradimensionate, cu un maner metalic masiv. Acesta reprezinta doar o parte a unei truse formate din mai multe piese, si anume un adaptor si bitii de impact, de diverse forme si dimensiuni, pentru a raspunde diferitelor necesitati practice cu care se confrunta un sofer sau un mecanic. Ideal este ca mansonul sa fie realizat din cauciuc, ceea ce permite o prindere mai ferma, un control mai bun si elimina senzatia neplacuta de rece.

Exista si alte tipuri de scule auto de impact, precum prelungitor si bara de extensie, adaptor, reductie, articulatie universala de impact sau numeroase feluri de biti.

Formeaza-ti cat mai curand o trusa formata din astfel de scule auto si nu vei fi niciodata luat prin surprindere, indiferent de evenimentele de care ai parte odata ce ai pornit la drum!