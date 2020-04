Ce spune Mihai Huzău despre pactul propus de președintele PSD?

Preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, duminică, o scrisoare preşedinţilor PNL, USR, UDMR, Pro România, ALDE, PMP şi liderului grupului minorităţilor naţionale de la Camera Deputaţilor, în care spune că toate partidele politice trebuie să lucreze împreună pentru a realiza rapid un plan pentru România, pentru că nu mai este timp de calcule electorale şi dispute politice.

Părerea lui Mihai Huzău, vicepreședinte al organizației județene ALDE Satu Mare:

”Într-adevăr, în această perioadă mai mult ca oricând este nevoie de un proiect comun pentru România al tuturor partidelor politice. Dar acest lucru trebuie să se întâmple și la nivelul administrațiilor publice locale, nu doar la nivel central. Din păcate, din mândrie și orgoliu personal, atât Guvernul cât și Administrația Publică Locală au în această perioadă tendința de a încerca să rezolve singuri toate problemele comunității, iar acest exces de zel ne va aduce probabil prejudicii. Este imperios necesar să lăsăm deoparte orgoliile personale, ambițiile, luptele politice și calculele electorale și să ne concentrăm cu toții pe identificarea celor mai bune măsuri pentru a depăși acest impas. Am observat în spațiul virtual în ultima perioadă partide politice, ONG-uri, personalități și oameni altruiști, venind cu propuneri și inițiative de implicare. Din păcate, se ține prea puțin cont de propunerile venite din exterior, cei care sunt la putere având tendința de a soluționa problemele pe cont propriu, din dorința de a capitaliza electoral. În acest fel însă, neluând în considerare idei și soluții bune care vin de multe ori de la adversarii politici, cei care guvernează sau administrează pot agrava situația în care se află comunitatea noastră. Personal, prin asociația pe care o conduc, (n.r..Asociația ,,Apel la Acțiune’’), am trimis săptămâna trecută, luni, o adresă către Primăria Satu Mare și am avut inclusiv o discuție telefonică cu dl. Primar în care i-am prezentat propunerile și inițiativele noastre de implicare. Acesta ne-a asigurat că în cel mai scurt timp va analiza propunerile și va găsi o modalitate de a ne implica. A trecut o săptămână și încă nu am primit niciun răspuns, motiv pentru care am hotărât să acționăm pe cont propriu. Mă întreb astfel, cine își asumă eventualele greșeli sau lipsa de reacție?”