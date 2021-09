Ce se va schimba după congresul PNL?

Dacă până la congres premierul Cîţu a condus guvernul ca şi când ar fi fost liderul PNL, fără să ţină seama de Ludovic Orban, înseamnă că după congres nu se va schimba nimic semnificativ.

Chiar dacă Ludovic Orban până în ultima clipă crede în victoria lui, toate datele conduc spre un rezultat în favoarea lui Florin Cîţu. Optimismul lui Orban se înscrie în spiritul şi litera manualelor care recomandă candidaţilor să creadă în victoria lor.

Şi Florin Cîţu vorbeşte după manual. Niciunul dintre cei doi candidaţi nu este el însuşi.

Ambii candidaţi prezintă PNL ca pe un mare partid, deşi nu a câştigat niciodată alegerile parlamentare decât în combinaţie cu alt partid, respectiv cu PSD când a format Uniunea Social Liberală. PNL nu a câştigat niciodată singur alegerile prezidenţiale. Klaus Iohannis a ajuns preşedinte în 2014 fiind susţinut de PNL şi PDL. În 2019 Klaus Iohannis îşi reînnoieşte mandatul datorită fuziunii celor două partide, PNL-PDL, dar noul PNL pierde alegerile parlamentare. Pierde alegerile locale în Bucureşti.

În concluzie, PNL încă nu a demonstrat că la nivel central este un partid mare. A avut câteva organizaţii judeţene puternice, dar mai ales a avut câţiva primari buni de municipii.

După acest congres zgomotos va deveni PNL un mare partid? Va fi egal cu sine. Puterea lui constă doar în faptul că este susţinut de preşedintele ţării.

Ludovic Orban, deşi are o experienţă politică întinsă pe 30 de ani, a greşit când a afirmat că PNL i-a făcut preşedintelui mai multe servicii decât i-a făcut Iohannis PNL-ului. Nu se ştie de ce Klaus Iohannis s-a decis să ţină partea lui Florin Cîţu. Nu se ştie de ce s-a supărat pe Ludovic Orban. Poate a constatat că şi-a atins limita de sus. Poate că într-adevăr nu Iohannis l-a ales pe Florin Cîţu, ci Orban l-a propus pentru funcţia de prim ministru după ce USR PLUS după parlamentarele din decembrie 2020 nu l-a mai vrut premier pe Orban.

Încurcate sunt relaţiile dintre aceşti oameni! Cred că nici ei nu se înţeleg pe ei înşişi. Este un amestec de entuziasm fără obiect, de certuri pe marginea unor probleme obscure, toate acoperite de impresia generalizată că nu ştiu guverna, că guvernează prost.

Dacă USR PLUS se plânge că din cauza PNL nu şi-a putut duce la îndeplinire programul cu care a intrat la guvernare, înseamnă că guvernul de coaliţie nu şi-a respectat programul. Dacă primul ministru Cîţu a demis doi miniştri USR PLUS care conduceau două ministere importante, Sănătatea şi Justiţia, înseamnă că pe ansamblu guvernul coaliţiei PNL-USR PLUS – UDMR nu şi-a dus la îndeplinire programul de guvernare. Mai trebuie să adăugăm şi demiterea ministrului de Finanţe, pentru întregirea imaginii unei guvernări chinuite.

Problema în esenţă, criza în care se află România, nu ţine de scandalul intern din PNL, ci de modul de guvernare, incluzând aici şi preşedinţia, ca parte a Executivului. Ce se va schimba după congres? Ce se poate schimba după congresul din 25 septembrie? Guvernarea în datele ei fundamentale nu are cum să se schimbe din moment ce rămâne acelaşi prim ministru.

Schimbările mai degrabă se vor petrece în zona lui Ludovic Orban, în zona parlamentului. Dacă pierde alegerile Orban a promis că va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei. Dar PNL nu are o majoritate parlamentară fără USR PLUS. Ceea ce înseamnă că dacă nu reface parteneriatul cu partidul lui Dacian Cioloş, PNL pierde conducerea Camerei Deputaţilor.

Împingând lucrurile mai departe, dacă Ludovic Orban îşi face un grup parlamentar cu deputaţii PNL care îi sunt fideli, situaţia în parlament devine şi mai încurcată.

În mod paradoxal, după congres nu PNL îşi va întări poziţia, ci PSD. În arhitectura puterii şi USR PLUS devine o piesă mai importantă decât a fost înainte de congresul PNL.