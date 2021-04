Ce se întâmplă în politică atunci când nu sunt scandaluri?

Când nu sunt scandaluri impresia generală este că „nu se face nimic”. Iar atunci când urmează scandal după scandal lumea spune „ăştia nu fac nimic altceva decât să se certe”.

La sfârşitul crizei provocată de demiterea ministrului Sănătăţii, ambele părţi implicate în scandal, USR PLUS, respectiv PNL, au concluzionat că relaţia lor s-a „instituţionalizat” prin adoptarea unui protocol special.

La vârf noul acord este acoperitor, în sensul unei colaborări mai strânse între premier şi vicepremieri. Mai concret, de acum înainte Florin Cîţu nu va putea demite vreun ministru fără să se consulte cu Dan Barna şi Kelemen Hunor. Este un lucru bun, normal.

În schimb acordul pare să nu rezolve relaţiile din teritoriu. La Iaşi, primarul PNL a fost aspru criticat de deputatul USR PLUS, Cosette Chichirău. Printre altele primarului Constantin Chirică i se reproşează că trecând înaintea alegerilor locale de la PSD la PNL a rămas cu aceleaşi năravuri.

Nu este vorba despre o simplă dispută. Consilerii USR PLUS respingând bugetul blochează primăria Iaşi. Situaţia nu este singulară.

În multe localităţii consilierii USR PLUS au procedat la fel, însă fiind minoritari, voturile lor nu au afectat adoptarea bugetelor.

Ce demonstrează acest episod? Că USR PLUS nu este o formaţiune politică obişnuită. Dan Barna şi Dacian Cioloş introduc în politica românească un nou tip de abordare publică. Este bine că scot în evidenţă lucrurile care nu sunt în regulă, dar din păcate nu oferă soluţii. Sunt, cu alte cuvinte, simpli comentatori, chibiţari.

Acest exemplu ne arată că, în realitate, nu există momente de linişte absolută, de pace pe toate fronturile. Se semnează un armistiţiu la Bucureşti, dar izbucneşte un focar de război la Iaşi şi cine ştie în câte alte localităţi.

Pe de altă parte, acordul semnat după afacerea Voiculescu, deşi este semnat de toate formaţiunile coaliţiei de guvernare, nu acoperă relaţia dintre USR PLUS şi UDMR. Spre exemplu, şi consilierii locali USR PLUS au respins bugetul primăriei Satu Mare. Ce înseamnă acest lucru? Că nu sunt normalizate toate relaţiile de colaborare dintre PNL-USR PLUS şi UDMR.

Dacă la Centru, în cadrul guvernului, în parlament, lucrurile teoretic pot funcţiona normal, în teritoriu este de-a dreptul imposibilă o colaborare tripartită.

Încă de pe acum USR PLUS şi PNL au intrat în competiţie pentru alegerile locale care vor avea loc peste trei ani. În localităţile cu populaţie maghiară, cum sunt Satu Mare, Târgu Mureş, Oradea etc. deja se pun bazele unor alianţe anti-UDMR. Acest lucru împiedică funcţionarea normală a consiliilor locale şi judeţene, induc impresia unei continue stări de conflict politic.

Ar fi greşit să ne uităm numai în zona puterii. Opoziţia este la rândul ei o potenţială generatoare de conflicte.

Se ştie că o ameninţare falsă provoacă o furie publică mai puternică decât un pericol real.

De exemplu liderii protestanţilor anti-mască au anunţat că guvernul îi internează la spitalul de nebuni pe cei mai virulenţi participanţi. Sau repetă mereu că vaccinarea este obligatorie. Sunt ştiri false spuse cu intenţia de a speria lumea.

Fake-news-urile sunt specialitatea opoziţiei. Ceea ce nu înseamnă că puterea nu recurge la ştirile false. Din fericire, acestea sunt mai uşor mai devoalat pentru că ele nu produc efectele aşteptate. De exemplu guvernul a anunţat că firmele din domeniul HORECA vor primi ajutoare. Nu s-a întâmplat acest lucru. Deci a fost un fake-news. Cel puţin până acum.

Un anunţ spus cu bună intenţie nu scuteşte instituţia care-l emite de responsabilităţi.

Aşa-zisele „comunicate de interes public” sunt modele de manipulare în masă.

Întrebarea finală ar fi ce se întâmplă în politică atunci când nu se întâmplă nimic demn de a fi remarcat de presă, de opinia publică? Se întâmplă că lucrurile merg normal.

Când se va ajunge la normalitatea atât de răvnită, toate televiziunile vor difuza numai programe culturale şi toate instituţiile media, toate reţelele de socializare îşi vor pierde obiectul muncii.

Teoretic, declarativ, spre asta se tinde, dar dacă s-ar transpune în practică, viaţa politică ar fi foarte plicticoasă. Nu ar interesa pe nimeni. Nici măcar pe politicieni. Aşa cum vulturii se hrănesc cu mortăciuni, la fel politicienii îşi adună energia din scandaluri.